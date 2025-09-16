Немската марка METZ разширява дейността си в България

Водеща началото си от 1938 г., METZ е премиум европейска марка в рамките на Skyworth Group и символ на немско качество. Уповавайки се на философията, че технологиите не са просто иновации, а трябва и да подобряват живота, METZ вече 87 години съчетава немското инженерно наследство с глобалните иновативни възможности на Skyworth.
Марката е широкоспектърна - предлага климатици, хладилници, перални машини, малки кухненски уреди, фотоволтаични продукти и друга домашна електроника в повече от 24 европейски страни.
Философията на METZ e, че технологиите не са просто иновации, а подобряват живота. Това убеждение е движещата сила на мисията на компанията да внесе надеждно качество, достъпна интелигентност и впечатляващ дизайн в домовете на потребителите в цяла Европа.
Сега тази мисия продължава. През 2024 г. METZ официално откри своя офис за Югоизточна Европа, стратегически позициониран в България – ход, който отразява дългосрочната визия на компанията за локализиране на дейностите, задълбочаване на партньорствата и увеличаване на пазарния дял в региона. Хъбът у нас е не само ключов стратегически център на METZ в Югоизточна Европа.
„България не е само наш регионален център, а и наш основен приоритет в Югоизточна Европа. Ние предлагаме продукти с немско качество, които са едновременно стилни и подготвени за бъдещето, за да отговорим на нуждите на съвременните потребители“, споделя Петър Стойнев, директор „Продажби“ за Югоизточна Европа в METZ.
МETZ затвърждава присъствието си на българска почва и посредством изграждането на силни дистрибуторски канали в страната чрез партньорства с водещи ритейл партньори, включително Technopolis, Techmart, Metro и Vali Computers.
В допълнение, марката стартира 5-годишна фабрична гаранция – вече официално достъпна в България. По този начин дава своето обещание да предоставя не само изключителни продукти, но и първокласно обслужване и спокойствие на потребителите в региона.
Metz предлага пълна гама от първокласни смарт телевизори с най-новите OLED, Mini LED, QLED+ и LED технологии. Всяка серия е проектирана да отговори на специфичните нужди на потребителите:
- Серия Onda – Висококачествени телевизори с вграден саундбар и 2.1.2 Dolby Atmos система за завладяващ звук с кинематографично качество.
- Серия QLED+ – Оборудвана със собствения QLED+ панел на METZ за превъзходна яркост.
- Серия Lifestyle – преносими телевизори за забавление в движение и Frame+ TV, съчетаващ изкуство и технологии.
- Серия Eye Care – Проектирана за комфорт, използваща технология за намаляване на трептенето, на синята светлина и на цветната слепота.
Компанията е ангажирана с разширяването на продуктовото си портфолио в Югоизточна Европа отвъд телевизорите, като планира да включи хладилници, перални машини, климатици, кухненски уреди и друга малка домакинска електроника. Подкрепена от иновационната екосистема на Skyworth Group и водена от близо девет десетилетия немско наследство, METZ изгражда бъдеще на интелигентна, надеждна и естетически изработена потребителска електроника за съвременния европейски дом. Повече за бранда може да откриете тук - https://bg.metz-eu.com
16.09 2025 в 12:21
