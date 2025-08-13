Huawei Pura 80 Ultra оглави DXOMARK с топ рейтинги за фото и видео

Новият крал на мобилната фотография е тук.

Новият HUAWEI Pura 80 Ultra се изкачи на върха на световния подиум за мобилната фотография, постигайки най-високата обща оценка в историята на DXOMARK – 175 точки, с внушителна преднина от 6 точки пред втория в класацията. Това постижение е подкрепено от три исторически рекорда: безпрецедентни 180 точки за снимки (най-високата оценка досега), рекордно равни 166 точки за видео (споделено първо място) и най-високата оценка за телефото камера в тестовете на DXOMARK.

DXOMARK е утвърден световен авторитет в областта на фотографията, който оценява и класира камери и фотооборудване, базирайки се на милиони научни измервания и визуални анализи. През 2025 г. HUAWEI Pura 80 Ultra премина през изключително стриктния тестов протокол на DXOMARK, който оценява качеството на снимки, видео и приближение, от гледна точка на крайния потребител.

Флагманът на Huawei премина тестовете с блестящ успех, оставяйки далеч зад себе си най-големите конкуренти в индустрията. След задълбочен анализ, DXOMARK обяви HUAWEI Pura 80 Ultra за най-добрия смартфон за мобилна фотография в света, с рекордна оценка от 175 точки – доказателство за стремежа на Huawei да превърне „изключителното“ в „ненадминато“.

Неизменно отлични резултати според DXOMARK репорта са описани по следния начин: ярки цветове, остри детайли и естествената експозиция при различни условия на осветеност; портрети с приятни тонове на кожата и меко, естествено размиване на фона (в оригинал background blur); впечатляващо широкоъгълно и телефото приближение с кристална яснота; плавно и стабилно видео с отлични детайли, дори при движение.

От глобалната си премиера през юли 2025 г. HUAWEI Pura 80 Ultra вдъхновява професионалните фотографи и ентусиасти по цял свят, като съчетава научноизследователски иновации с изкуството на заснемането на кадри в реалния живот.

Фотографията на следващо ниво: 180 точки съвършенство

Оценката от 180 точки за снимки е свидетелство за майсторството на HUAWEI Pura 80 Ultra в улавянето на светлина и детайли. 1-инчовата Ultra Lighting HDR камера постига водещ в индустрията динамичен диапазон от 16 EV. Благодарение на тази технология тя превръща сложните светлинни ситуации в пленителни кадри.Представете си танцьори край лагерния огън, обгърнати от прозрачни пламъци с топло златно сияние, докато лицата им в сянка запазват всяка извивка на миглите в кристална яснота в един единствен кадър. Или портрети по здрач, където лицето е осветено с естествена чистота на фона на небето, преливащо в акварелни нюанси – възможно благодарение на интелигентно мултизоново картографиране на експозицията.

Pura 80 Ultra впечатлява и в портретната фотография. Усъвършенстваното AI сегментиране гарантира прецизност до най-дребните детайли – от разпилени коси до фини бижута и сложни аксесоари – върху кремообразно дефокусирани фонове. Дори при светлина от свещи, текстурата на лицето остава триизмерна и естествено топла. Променливата бленда (f/1.6–f/4.0) предлага творческа свобода: за групови снимки тя се затваря интелигентно, за да държи всички в кадъра ясно фокусирани – от преден до заден план.

Телефото революция

HUAWEI Pura 80 Ultra въвежда първата в индустрията Switchable Dual Telephoto камера, заслужила най-високата телефото оценка в DXOMARK. Тя комбинира 3.7x средно и 9.4x супер-увеличение в един оптичен модул, осигурявайки несравнима гъвкавост. От архитектурни резби на половин километър, заснети с DSLR-прецизност, до потните капки по лицата на музиканти, уловени от последните редове на стадион – Pura 80 Ultra запазва яснотата и детайлите. При увеличение над 10x, където конкурентите губят качество, смартфонът улавя снежните върхове на Хималаите с изваяни от вятъра хребети и отблясъка в очите на леопард по здрач – с постоянен цвят и експозиция благодарение на усъвършенстван оптичен дизайн.

Видео майсторство: 166 точки за върхова динамика

С 166 точки за видео – с 10 повече от предшественика – HUAWEI Pura 80 Ultra достига пика в индустрията. 16 EV Ultra Lighting HDR камерата осигурява „слоесто изображение с точно възстановяване на светлите и тъмните зони“, като преобразява контражурните портрети в балансирани композиции с перфектно градирани небеса. Сцените с огън показват прозрачните слоеве на пламъка заедно с детайлите в сенките, създавайки пълно потапяне. Усъвършенстваната стабилизация предвижда движението като опитен оператор и позволява заснемането на плавни, живи кадри – от сценични изпълнения до градски сюжети – всичко снимано от ръка.

Двойната телефото система се представя блестящо и във видеото. Документалисти на дивата природа проследяват орли в полет при 9.4x приближение, заснемайки трептенето на всяко перо, а стабилизацията елиминира трептенето на ръката. Концертни видео оператори улавят барабанисти от задните редове, като AI проследяване на движението поддържа фокуса, дори при прожектори и пироефекти.

Изключителните резултати се дължат на системата Ultra Chroma XMAGE, която използва 1.5 милиона мултиспектрални канала за почти перфектна точност на цветовете. Тоновете на кожата изглеждат естествено и топло – от улиците, осветени с неон, до златния час, а околните цветове запазват своята атмосфера и наситеност.

Отвъд границите на възможното

HUAWEI Pura 80 Ultra следва традицията на Huawei за естетична дързост. Еволюиралият Forward Symbol дизайн с мотиви на слънчеви лъчи и златни акценти напомня лукса на високия клас часовници. Второто поколение Crystal Armor Kunlun Glass осигурява 25 пъти по-голяма устойчивост при падане, а бутонът AI Smart Controls превръща телефона в продължение на творческата интуиция на потребителя.

За повече информация относно теста на DXOMARK за HUAWEI Pura 80 Ultra, посетете линка:

https://www.dxomark.com/huawei-pura-80-ultra-camera-test/?mp

Huawei Pura 80 Ultra, заедно с другия флагман от серията – Huawei Pura 80 Pro, се очакват съвсем скоро и на българския пазар.