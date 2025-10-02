Гвоздей по гвоздей, тухла по тухла: Маршрут по следите на Колю Фичето

Според някои разкази Колю Фичето е едва на 5 години, когато за пръв път започва да учи строителния занаят при майсторите в родния си град. Година след година, гвоздей по гвоздей, тухла по тухла, Никола Фичев не само става изкусен майстор, но до края на живота си остава скромен човек и често хваща инструментите заедно с работниците, които ръководи.

В сезона, когато децата се връщат в училище, можем да им подарим урок, който е забавен и не се забравя – пътуване до Дряново и околностите. Да им разкажем за Колю Фичето и да им покажем как човек може да стане безсмъртен чрез това, което създава.

Спирка 1: Музей на Колю Фичето в Дряново

Логичното начало на това пътуване е експозицията, посветена на живота и творчеството на Колю Фичето в Дряново. Вътре ни очаква разказ за живота на строителя и макети на най-известните му строежи – великолепни църкви, мостове с арки, жилищни и търговски сгради, чешми и камбанарии. На една от стените в музея има списък с всички строежи на дряновския майстор. Макар че някои не са запазени до днес, много се издигат на мястото си вече повече от 150 години, макар пейзажът около тях вече да се е променил драстично.



Музеят е под номер 22а в списъка на 100-те национални туристически обекта, затова преди да потеглим обратно е добре да си вземем печат за колекцията. Освен в хартиената книжка, можем да направим това и през телефона си, тъй като Българският туристически съюз и Yettel имат дигитална версия на Движението от 2023 г. Услугата се намира в мобилното приложение на Yettel и е достъпна за клиентите на всички телекоми. Обектите имат профили с кратка информация, а над 100-те интригуващи видео- и аудиоистории неусетно ни пренасят в други светове и епохи.

За да получим достъп до електронния си паспорт в приложението Yettel (който е напълно равностоен на хартиения), е достатъчно да си направим бърза регистрация – необходими са само две имена и имейл. Можем да проверим това още сега като свалим приложението от Apple App Store или Google Play Store. На място при обекта трябва да сканираме QR кода от специалната табела (ако такава липсва – можем да го вземем и по геолокация) и печатът автоматично ще се добави в дигиталния ни паспорт. Както и в „аналоговата“ версия, събирането на печати носи значки – при 25 – бронзова, при 50 – сребърна, а при 100 – златна.

Спирка 2: Църква „Свети Никола“ в Дряново

На 5 минути пеша от музея по улица „Шипка“ се намира църквата „Свети Никола“, която е сред първите строежи, в които Колю Фичето проявява своя личен стил.



Извивките на фасадата и камбанарията са меки и вълнообразни, а лъчите на есенното слънце се процеждат през пожълтелите листа на старите дървета и рисуват живи картини по фасадата.

Спирка 3: Икономовата къща

Ако продължим по същата улица, след няколко минути ще стигнем до третата запазена постройка на майстора в Дряново – Икономовата къща. През цялото си съществуване тя е била свързана с религията – издигната е като дом за местния свещеник, а днес е музей за възрожденско църковно изкуство. Докато разглеждаме иконите и стенописите по стените на салона, нека не забравяме да вдигнем поглед нагоре и да се полюбуваме и на изящния резбован таван.



До къщата се издига Часовниковата кула, а на отсрещната страна на улицата можем да си направим бърза разходка из родните планини и реки, докато разглеждаме близо 7-метровата релефна карта на България. Създадена е преди повече от 60 години в мащаб 1:100 000, като в миналото е имало и работеща система, чрез която в коритата на реките е течала вода, вливаща се в Черно море.

Спирка 4: Мостът на Колю Фичето над река Дряновска

Най-старият мост в Дряново също е дело на Колю Фичето. Когато придошлите води на Дряновска река за пореден път отнасят дървения мост към пътя за Трявна през 60-те години на 19-и век, майсторът е поканен да построи здрав каменен мост, който и до днес е запазен в оригиналния си вид.



До моста има подпорна стена с графит, посветен на майстора и неговите творения. Беседките до моста са подходящо място за кратък отдих със сандвич и кафе, а след това можем да видим няколко от основните строителни техники, които човечеството е използвало през хилядолетията – от кирпича до каменната зидария и съвременните тухли. Ако в багажника на колата сме сложили тротинетките, можем да се раздвижим и на пъмп трака – специализирана зона за каране на колела, тротинетки, ролери и подобни, която е подходяща както за деца, така и за възрастни.

Спирка следваща: Да си изберем посока

Оттук нататък продължението на маршрута зависи изцяло от нас. Например, можем да изберем да посетим пещерата Бачо Киро или Дряновския манастир – намират се на около 5 км от Дряново и също са част от 100-те национални обекта. И макар да не са свързани с историята на Колю Фичето, можем да се възползваме да ги видим и едновременно с това да допълним колекцията си с печати.

Ако решим да видим още от зданията на Колю Фичето, Велико Търново е една възможна посока, където има няколко: Къщата с Маймунката, ханът на Хаджи Николи, църквата „Св.св. Кирил и Методий“, както и Учредителното събрание.

Много манастири в района също имат елементи, построени от майстора. Иконостасът на Преображенския манастир е негово дело, както и църквата в Килифаревския манастир, църквата в Плаковския манастир, църквата „Света Троица“ в Свищов и кръглата чешма в Соколския манастир. А най-известната му творба – покритият мост в Ловеч, може да се превърне в начало на цяло ново пътуване.

И така гвоздей по гвоздей и тухла по тухла, маршрутът ни по следите на Колю Фичето лесно може да продължи из цяла Северна България. А ако се чудим накъде да поемем следващия път, нюзлетърът в приложението Yettel със 100-те национални обекта предлага вдъхновяващи идеи и може да се превърне в безценен спътник в откриването на нови места и истории, които си струва да бъдат запомнени.