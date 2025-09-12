Gran Turismo срещу истинска състезателна кола и специален гост Павел Лефтеров - в GAME ON

Надпреварата във Vivacom GAME ON 2025 преминава на следващо ниво с най-бързия екшън епизод до момента. В шестата битка от гейминг сериала капитаните ShadowHex (Васил Калинчев) и Kriskata (Кристиан Николов) ще се изправят в четири различни състезания, в които ще тестват уменията си зад волана и на терен.

Специален гост в надпреварата ще бъде Павел Лефтеров, българският автомобилен състезател с победи на пистите на Формула 1 в клас GT4/GT3.

В новия епизод зрителите ще станат свидетели на оспорвана надпревара между капитаните на картинг писта „Красна поляна“ в София под зоркия поглед на професионалния състезател Павел Лефтеров, Веднага след това капитаните ще изпробват уменията си първо на Gran Turismo със специално брандиран за Vivacom GAME ON Porsche 911 GT3, а след това и на професионалния симулатор на Лефтеров с Lamborghini Huracán – кола, която самият той кара по време на състезания. А финалът на епизода е отреден на едно последно състезания между всички участници отново на картинг писта „Красна поляна“.

В предишния епизод на първия български онлайн гейминг сериал двамата капитани напуснаха дигиталните арени и премериха сили на водата. Състезанието на язовир „Искър“ включваше комбинация от физически предизвикателства и Fortnite стратегии, а нестабилните лодки и природните условия се оказаха истинско изпитание за геймърите. След двата лайв стрийма на Vivacom GAME ON и първите 5 предизвикателства в гейминг сериала, отборът на #teamshadowhex повежда убедително с 495 на 397 GIGA BITS срещу отбора на #teamkriskata.

Гейминг турнирът се провежда през оптична мрежа на Vivacom – Vivacom Fiber, която гарантира безупречна скорост, нулев лаг и най-доброто възможно изживяване за игра и стрийминг на видео във висока резолюция.

Шестият епизод на първия български онлайн гейминг сериал GAME ON ще излезе в YouTube канала на Vivacom на 13 септември след 10:00 часа.

Билетите за големия финал на 1 ноември в Joy Station, София, са вече в продажба, като за първи път феновете ще могат да вземат и специален билет, който подсигурява персонализирана тениска и предимство при настаняването на финалите. Билетите започват на цена от 4.04 € | 7.90 лева.