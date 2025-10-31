Златото се задържа около 4000 долара за унция след търговското примирие между САЩ и Китай

Цените на златото остават близо до 4000 долара за унция, докато търговците преценяват ефекта от търговското примирие между САЩ и Китай, което обаче не успя напълно да разсее опасенията за дългосрочно напрежение между двете най-големи икономики в света, съобщава Bloomberg.

Спот цената на златото се понижи с 0,8% в петък, след като по-рано през деня беше отбелязано повишение от 2,4%, с което се прекъсна четиридневната серия от загуби. В първото си публично изявление след срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, китайският лидер Си Дзинпин призова за стабилни вериги за доставки. Според анализатори, цената на кюлчетата може да се понижи до около 3750 долара.

"Комбинацията от рязко понижение на цените, временно примирие в търговската война между САЩ и Китай и значителни изходящи потоци от златни фондове засилва корективното настроение на пазара", коментира Робърт Рени, анализатор в "Уестпак банк корп" (Westpac Bank Corp), цитиран от БТА. По думите му цената на златото може да спадне временно до около 3750 долара за тройунция.

Въпреки скорошните колебания, златото е поскъпнало с над 50% от началото на годината, подкрепено от стремежа на инвеститорите да защитят портфейлите си от рискове и от активните покупки на централните банки. По данни на Световния златен съвет, банките са увеличили покупките си на злато с 28% през третото тримесечие спрямо предходния период. Междувременно среброто поевтиня, докато платината и паладият отбелязаха лек ръст.