Златен часовник от ''Титаник'' е продаден за рекордните 2,3 млн. долара

Осемнадесеткаратов златен часовник, притежаван от пътник, загинал на кораба "Титаник", е купен за рекордните 2,3 милиона долара. Джобният часовник е най-скъпо продадената вещ от потъналия кораб досега, съобщи Би Би Си.

Историята на Айзидор Щраус, на когото е принадлежал, му придава най-високата стойност, поясняват акционерите на търга.

Собственикът на часовника и съпругата му са сред малкото загинали пътници от първа класа на "Титаник". На Айзидор Щраус му е предложено място в спасителна лодка, но той отказва, а жена му Айда не пожелава да се раздели със съпруга си. Часовникът му спира да тиктака в 2:20 ч. сутринта, след като по думите на очевидци двамата потъват прегърнати на палубата в ледените води на Северния Атлантик.

Тялото на Айда не е открито, а часовникът е намерен върху това на Щраус. Той е подарък именно от нея по случай 43-тия му рожден ден. Поводът е двоен, защото тогава Айзидор е повишен в съдружник на емблематичния нюйоркски универсален магазин Macy’s. Това разказа акционерът Андрю Олдрич и уточни, че часовникът е на швейцарско-датската марка Jules Jürgensen, основана през XVIII век.

Сред останалите продадени на търга предмети от "Титаник" са писмо от Айда Щраус, написано на борда на кораба, списък на пътниците му и златен медал, връчен на екипажа от оцелели на парахода "Карпатия".

Предишният рекорд за най-скъпо продадена вещ от потъналия кораб държеше друг златен джобен часовник, подарен на капитана, спасил над 700 пътници, който бе продаден за 2 млн. долара миналата година.