Жандармеристи закопчаха непокорен мъж, отказал да излезе от морето при червен флаг

Турист беше изваден насила от водата и закопчан с белезници от жандармеристи в румънския черноморски курорт Венус (Венера), след като отказал да излезе от морето въпреки издигнатия червен флаг на плажа, съобщава телевизия Диджи 24. На мъжа е наложена глоба от 2500 леи (494 евро).

Инцидентът е станал тази сутрин на плаж в курорта Венус в окръг Констанца, където бил издигнат червен флаг, забраняващ влизане в морето. Спасителите са поискали помощ от жандармеристите, след като туристът отказал да излезе от водата въпреки многократните им призиви. Органите на реда са били принудени да му поставят белезници, тъй като мъжът отказал да сътрудничи и не искал да се легитимира.

Става дума за 69-годишен мъж от Букурещ, който в крайна сметка е бил глобен със сумата от 2500 леи – 1000 леи заради пренебрегването на червения флаг и 1500 леи заради отказа му да се легитимира.

В окръг Констанца е в сила жълт код за силен вятър, а метеоролозите посочват, че поривите на вятъра може да достигнат 50-70 километра в час. Морето е бурно, с големи вълни, а теченията са силни, отбелязва телевизията.