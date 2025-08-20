Зетят на Ердоган е обявен за най-големия данъкоплатец в Турция

Селчук Байрактар, който е председател на Управителния съвет на високотехнологичната фирма-производител на дронове и военна техника „Байкар“, както и зет на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше обявен за най-големия данъкоплатец в Турция през 2024 г.

Това съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на информация от Дирекцията за управление на приходите, която публикува имената първите 100 най-големи данъкоплатци.

От информацията става ясно, че като физическо лице Селчук Байрактар е внесъл в турската хазна най-голям данък „Доход“. Другите челни места в списъка – третото, петото, шестото, седмото, осмото и десетото също са за членове на ръководството на „Байкар“.

Селчук Байрактар е платил данък върху доходите си в размер на 2,7 млрд. турски лири, което се равнява на около 581 млн. евро, а генералният директор на „Байкар“ Халюк Байрактар е платил данъци в размер на 2,5 млрд. турски лири, които се равняват на около 530 млн. евро.

Двамата са на челните позиции по внасяне на данъци в хазната от 2021 г. Така за четвърта поредна година са на върха на класацията по този показател. Размерът на внесените от тях пари се е увеличил близо 18 пъти.

С износ за 1,6 млрд. долара през изминалата година компанията „Байкар“ се нарежда сред десетте водещи износители на Турция.

Четвъртото място в списъка с най-големите данъкоплатци е за почетния председател на „Коч Холдинг“ Мустафа Рахми Коч, който е внесъл в хазната близо 758 млн. турски лири (16,1 млн. евро), а десетото място е за почетния председател на „Ренесанс Холдинг“ Ерман Ълъджак с 372, 7 млн. турски лири (7,8 млн. евро).

По отношение на данъците, внесени от фирми, първо място заема банката „Гаранти“, която е внесла данъци в размер на 25,2 млрд. турски лири или 5,2 млрд. евро, следвана от „Зираат Банк“ с 20,8 млрд. турски лири или 4,3 млрд. евро. С 12 млрд. турски лири данъци или 2,5 млрд. евро „Кувейтско-турската банка“ заема трето място.