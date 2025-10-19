Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Путин в Будапеща

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.
"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.
Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов".
Въпросът сега е дали ще бъде поканен, и дали това не е просто ход, за да бъде провалена срещата, защото онзи дербният няма да се съгласи на това.
