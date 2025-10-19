Зеленски заяви, че е готов да се срещне с Путин в Будапеща

OFFNews 19 октомври 2025 в 20:36 2925 3
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Снимка Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta / БТА
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил по време на срещата във Вашингтон на 17 октомври, че е готов да се присъедини към американския си колега Доналд Тръмп по време на предстоящата му среща с руския лидер Владимир Путин, предаде Укринформ, позовавайки се на интервю на Зеленски за американската телевизия Ен Би Си Нюз.

"Ако наистина искаме да постигнем справедлив и траен мир, се нуждаем и от двете страни в тази трагедия. Как може да бъде постигната сделка за нас, без нас?", попита той.

Запитан дали ще настоява да пътува до Будапеща, Зеленски отговори, че е казал на Тръмп, че "е готов".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    7914

    3

    Deciver

    19.10 2025 в 22:02

    -0
    +1
    Срещата на Путин и Тръмп е само предпоставка за да се отлага нова помощ за Украйна, реално САЩ искат да се откачат от войната и да не ги знаимават повече, Да искат да продават оръжие, петрол и газ на Европа и да си събират тарифите ,но не искат да се ангаржират с още по-открита конфронтация с Русия. Украйна губи войната и 50 - 100 - 200 ... Томахоук няма да променят генерално хода. Зеленски не иска да отстъпва територия ,но повечето войни така приключват чертаят се нови граници така са направени почти всички границие в Европа.

    1105

    2

    781000

    19.10 2025 в 21:44

    -0
    +2
    ...но, в общи линии, доста фалшива и свободна инерпретация на новина.

    1105

    1

    781000

    19.10 2025 в 21:40

    -0
    +2
    Браво, това е много добра новина за всички тези от нас, които наистина искат край на тази ужасна война !
    Въпросът сега е дали ще бъде поканен, и дали това не е просто ход, за да бъде провалена срещата, защото онзи дербният няма да се съгласи на това.
     
    X

    Обединител ли е Цар Борис III? Фронтова линия с Камен Невенкин и Манол Глишев