Към днешна дата украинските отбранителни сили не са обкръжени в района на Покровск. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция, отговаряйки на въпрос дали Украйна планира да изтегли войските си от Покровск в случай на заплаха от обкръжение.

„Нашите сили контролират ситуацията близо до Покровск. Има напрегната ситуация с врага от всички страни. Помните ли Курската операция? Помните ли информацията за нея – имаше толкова много различни неща. Че сме имали 5000 или 8000 обкръжени. Това беше лъжа, не 5000-8000; никой не беше обкръжен. Всички командири на място разбират – как можем да допуснем обкръжение? Абсолютно не. Хората са най-важното; всички разбират това. Но трябва да знаете, че те не са доминиращи там днес. Има много от тях, но да се каже, че печелят, е невярно“, каза Зеленски.

Той добави, че ситуацията в Покровск е сложна, тъй като Руската федерация е концентрирала приблизително 170 000 свои войници в този район.

„Тази сутрин разговарях с главнокомандващия; няма промени в Покровск. В Покровск има руснаци и нашите хора ги елиминират, бавно. Защото трябва да защитим личния си състав... Това, което казва Русия - бях в някои кабинети, геометрично различни. И видях различни карти. Видях карта на бойните действия на украинска територия, която изглежда странно. Виждал съм и други карти. По някаква причина имаме различни карти на реалните бойни действия в Украйна, Русия, Европа и Съединените щати. И в един момент всички сме съгласни с това, разбираме къде са проблемите и къде е манипулацията“, добави Зеленски.

„Путин казва, че ще отиде в Покровск. И ще е хубаво, ако дойде в Покровск. Всички ще го аплодират. Разбираме как ще завърши всичко това“, заяви държавният глава.

Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна, Василий Малюк, също говори за ситуацията в Покровск:

„Когато говорим за Покровск, трябва да благодарим на всички Сили за отбрана, които работят там с изключителен професионализъм и изключителна всеотдайност. Но нека започнем с факта, че врагът за първи път заяви, че ще го превземе преди година и три месеца. През това време те напреднаха със 7 километра. Тези „свръхмощни“ специалисти, напреднаха само със 7 километра. Но загубиха десетки и десетки хиляди убити. Дори не споменавам ранените. Но днес всички там са се обединили. Те просто биват мачкани там всеки ден“, каза Малюк.

Анализаторите от DeepState вече съобщиха за руски напредък в района на Покровск. Русия постигна напредък и в други населени места, по-специално Успеновка, Новониколаевка и близо до Новогригоревка.

Депутатът Роман Костенко преди това заяви, че загубата на Покровск е „въпрос на време“, предвид броя на силите, които Русия е разположила на това направление. Той също така заяви, че контраофанзивата край Добропиле е имала за цел да спре руското настъпление, но „не е била успешна“.