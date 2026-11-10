Зеленски: Отстъпването на Донбас няма да реши проблемите на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е категоричен, че отстъпването на Донбас няма да гарантира мир за страната му, тъй като руският му колега Владимир Путин би използвал подобен ход единствено като пауза преди нов акт на агресия, предаде Укринформ.

„Отстъпването на украинска територия в името на мира са просто абстрактни приказки. Въпросът не е само в реалността, а и във философията. Путин говореше за Донбас, но след това реши да окупира Киев, нашата столица. Думите му бяха за Донбас, но действията му бяха насочени към Киев. Той непрекъснато повтаряше, че защитава рускоезичното население, а след това подложи на изтезания и уби стотици и хиляди хора в Буча и на други места. Следователно действията му изобщо не бяха свързани със защитата на рускоезичните хора“, аргументира се Зеленски в публикация в Телеграм, цитирайки свои думи в интервю за датското обществено радио и телевизия.

Той добави, че в отговор на предложението на американската страна Донбас да бъде разменен срещу гаранции за сигурност е поискал разяснения какво точно ще включват тези гаранции. И дали те ще предвиждат членство на Украйна в НАТО.

След като американската страна е предложила гаранции за сигурност, подобни на тези, които предоставя НАТО, Зеленски е подчертал, че условията им трябва да бъдат ясно определени, тъй като от Украйна се очаква категоричен отговор за Донбас. Той е попитал и какво би се случило, ако страната получи гаранции за сигурност, но не стане член на НАТО.

„Те ни взеха ядрените оръжия. Не съм привърженик на ядрените оръжия. Смятам, че светът би бил по-добро място без тях. Но руснаците ни отнеха ядрените оръжия, нали? Така е. След това спряха интеграцията ни в Европа, а после ни попречиха да станем член на НАТО. И накрая ни окупираха. Ето защо това е абстрактен въпрос. Никой не вярва, че Путин ще спре, ако се изтеглим от Донбас. Той просто ще направи пауза. След това ще се върне след една, две или пет години. И кой ще бъде виновен тогава?“, запита той.

Днес и утре в Абу Даби се водят мирни преговори за Украйна между делегации на Киев и Москва с посредничеството на Вашингтон. Преди това Зеленски разговаря със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

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