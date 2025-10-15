Зеленски назначи Сергий Лисак начело на ГВО на Одеса

Володимир Зеленски

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса днес, съобщи официалният сайт на украинския държавен глава. 

В указа, публикуван на сайта днес, се казва: 

"В съответствие със Закона на Украйна „За правния режим при военно положение“ с настоящото постановявам:

1. Създава се Одеска градска военна администрация на Одески район в Одеска област.

2. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, Одеската областна държавна администрация, в съответствие със Закона на Украйна „За правния режим при военно положение“, предприемат мерки, свързани със създаването на военната администрация, посочена в член 1 от настоящия указ.

3. Настоящият указ влиза в сила от датата на публикуването си".

Зеленски подписа заповед с днешна дата за назначаване на Сергий Лисак за началник на Одеската градска военна администрация на Одеския район в Одеска област.

