Зеленски: Гаранциите за сигурност, които САЩ ще предоставят са историческо решение

OFFNews 17 август 2025 в 21:45 499 1
Снимка АП / БТА
Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства историческото решение на САЩ да поискат да предоставят гаранции за сигурността на Украйна, предаде Франс прес.

"Гаранциите за сигурността като резултат от нашата обща работа трябва да бъдат наистина много практични, да предоставят защита по земя, по въздух и по море и трябва да бъдат разработени с участието на Европа“, написа Зеленски в „Екс“ след видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите“, обединяваща съюзниците на Киев.

    Октим

    17.08 2025 в 22:04

    Горкичкият Зеленски! И той е от отбора "Блажени са вярващите" ...
     
