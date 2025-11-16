Зеленски договори газ от Гърция

Украйна ще получава втечнен природен газ от Гърция, за да покрие нуждите си през зимата, предадоха световните агенции и Укринформ. Те се позовават на изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който е в Атина, за да сключи споразумение на стойност 2 милиарда евро. Гърция е първата спирка на Зеленски при европейската му обиколка.

"Предстои плодотворна дипломация", написа Зеленски в платформата Х, под видеоклип, в който се вижда как той се намира във влак. Той оцени стойността на договора с Гърция на 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара).

Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г.

Вносът на втечнен природен газ е необходим, за да компенсира недостигът в украинското производство в резултат на продължаващите руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура в страната. Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските ни партньори, подчерта Зеленски, цитиран и от БТА.

През последните няколко месеца Русия засили ударите си по електропроизводството, електропреносната мрежа и газодобивните съоръжения на Украйна в хода на продължаващата вече повече от три години и половина война, отбелязва Ройтерс.

"Днес вече сме подготвили споразумение с Гърция за доставки на газ за Украйна, което ще бъде още един маршрут за газови доставки, за да ще осигурим във възможно най-голяма степен доставките на газ през зимата", написа украинският президент в Телеграм. "Вече имаме споразумения за финансирането на вноса на газ – и ще покрием близо 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара), необходими за него, за да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руските удари", подчерта той.

Зеленски уточни, че Киев е отпуснал средства за внос на втечнен природен газ с помощта на европейските партньори и банки под гаранции на Европейската комисия, както и от украински банки, като същевременно продължава да работи с американските си партньори, за да осигури пълно финансиране.

Украйна увеличава възможностите си за получаване на доставки на газ през зимата и чрез полските партньори, където си сътрудничи с Азербайджан, и се надява да сключи дългосрочни договори, добави той.

Изявлението на Зеленски дойде малко преди очакваното му посещение днес в Гърция, откъдето той ще отпътува първо за Франция, а след това ще посети и Испания, отбелязва Ройтерс.

"Според графика на посещението (във Франция), то ще бъде в понеделник. Хубавото на тази визита е, че тя наистина ще помогне на Украйна да се защити и да постигне нашите цели и задачи. Вторник – подготвяме се отдавна и сега можем да кажем, че посещението в Испания ще бъде продуктивно. Още една силна страна, която ще се присъедини към нашите партньори в инициативи, които наистина помагат", заяви Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Историческото споразумение", което предстои да бъде сключено с Франция, където украинският лидер утре ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, е "за укрепване на нашата бойна авиация и противовъздушна отбрана", заяви самият Зеленски. Той обаче не даде повече подробности, но Париж вече предостави по-рано тази година на Киев изтребители "Мираж", наред със системи за противовъздушна отбрана, отбелязва ДПА.

Неотдавна украинският президент обяви списък с най-необходимите оръжейни доставки за Киев, в който посочи, че системите за противовъздушна отбрана и ракетите представляват приоритет за Украйна.