Зеленски: Ако Путин се опита да превземе Източна Украйна, ще трябва да погребе 1 млн. войници

OFFNews 09 октомври 2025 в 12:32 1436 3
Ако Владимир Путин се опита да превземе цяла Източна Украйна, загубите на неговата армия ще достигнат един милион войници, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА.

Припомняйки за разговора си с американския си колега Доналд Тръмп, Зеленски каза: "Това, което му казах, се сбъдна – руснаците няма да превземат източната част, а ако искат да го направят, Путин ще трябва да погребе един милион от хората си. Тъй като знаем колко вече е погребал при превземането на 30% от нашия изток от началото на пълномащабната инвазия, можем да прогнозираме какво ще трябва да направи, за да се опита да превземе целия Донбас или други части на Украйна".

Украинският президент освен това отбеляза, че Тръмп е загубил доверие в думите на Путин.

"Путин излъга Тръмп. Човек, който истински иска и е готов за мир, не може да продължава да засилва ударите. Това е (поставяне на) ултиматум чрез масирани удари. Но ултиматумите не работят. Искаме справедлив мир – и това означава, че трябва да има честен диалог. Ние сме готови за диалог във формата, който президентът Тръмп обяви. И сме готови за съответна среща", добави Зеленски.

Той изтъкна, че ще номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако той успее да постигне спиране на огъня в Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от ТАСС, че Украйна разчита на положително развитие на фронтовата линия, но истинската ситуация изглежда по друг начин.

    1948

    3

    craghack

    09.10 2025 в 13:55

    -0
    +3
    Цивилизованите страни са твърде зависими от продажните си политически елити, които пък зависят от кефа на все по-недоволните от тях избиратели. Съответно диктаторите ги виждат като лесна плячка. Сигурни са и то с право, както показва досегашния опит, че могат да натискат още и още и онези все ще поддават, за да запазят добрия начин на живот на избирателите си. Единственият, който сериозно сгреши беше Хитлер. Да видим дали Путлер ще повтори упражнението или ще успее да продължи да се харесва на фашизоидните спонсори на сегашния западен политически елит?!?

    5129

    2

    Mateevk

    09.10 2025 в 12:52

    -0
    +6
    Путин вече е задействал кланицата и все още има пари да плаща за пушечното месо.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    09.10 2025 в 12:45

    -0
    +12
    О, и 10 милиона би погребал. В тая кочина, откак съществува, човешкият живот се е ценял значително по-евтино от този на кокошките. И голямото предимство на Путлер (и всеки друг Батюшка) е, че може да прави с тая крепостна пасмина каквото си поиска. За разлика от цивилизованите стрнаи, в които падат правителства заради покачването на цените на храната с 2%.
     
