Затварят стотици училища заради демографската криза в Гърция

Над 721 от 13 478 училища в Гърция няма да отворят врати на 1 септември заради демографската криза, съобщава в. "Катимерини" в понеделник.
Данни на министерството на образованието в Гърция потвърждават затварянето на стотици училища в цялата страна поради липсата на деца. В рамките на седем години учениците са намалели със 150 хиляди.
Затворени остават училища и детски градини не само по островите, но и в големите градове. Само в област Атика, където живее почти половината население на страната, тази година са затворени 77 училища.
Демографският проблем засяга предимно началното образование. Драматично е положението по островите, съобщават експерти от образователното министерство.
Общо за страната през тази година ще отворят по-малко 324 начални училища и 358 детски градини. Причините за демографската криза са много, но основните според проучване са ниските доходи, липсата на перспективи и сигурност за младите семейства, както и жилищната криза.
