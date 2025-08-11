Без каквато и да е намеса на Украйна на пристанището в Санкт Петербург взе, че потъна най-новият и модерен влекач на руския флот „Капитан Ушаков“. Това потвърждава сериозните проблеми с военноморските сили на страната-агресор. Това съобщи Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана в Киев.

Плавателният съд беше спуснат на вода само преди три години. Сега влекачът потъна поради наводняване на спомагателни механизми по време на работа по дострояването му. Корабът се наклони на десния си борд и въпреки опитите за спасяването му, беше напълно наводнен.

„Този инцидент е поредното потвърждение на проблемите в руския военноморски флот. Русия изпитва многобройни трудности при поддръжката дори на стари военни кораби“, отбелязва Съветът за национална сигурност и отбрана.

Това се отнася до забавянето на модернизацията на големия противолодъчен кораб „Адмирал Чабаненко“ и фактическото извеждане от експлоатация на единствения самолетоносач „Адмирал Кузнецов“. Отбелязва се, че това е ясен пример за технически упадък.

Освен това се припомня, че тази година главният военноморски парад в Санкт Петербург, който трябваше да се проведе на 27 юли, беше отменен.

„Тези случаи само подчертават неспособността на Русия да поддържа дори основните елементи на флота си, което е важен фактор за агресивната ѝ външна политика. Вместо да строи нови кораби, Русия не може дори да поддържа старите в експлоатация“, се казва в изявлението.

На 9 август в Руската федерация, на кея на Балтийската корабостроителница в Санкт Петербург, потъна големият руски влекач „Капитан Ушаков“. Началникът на отдела за връзки с обществеността на Балтийската корабостроителница Александър Лебедев съобщи, че ден преди плавателният съд да се е наклонил, градските специални служби и дежурните служби на корабостроителницата са се опитали да спасят влекача, но не са успели.

Западният междурегионален следствен отдел по транспорта на Следствения комитет на Руската федерация заяви, че влекачът е потънал по време на съответните работи по довършването му - отделението за спомагателни машини на плавателния съд е било наводнено.