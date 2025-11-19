Започва делото за пожара в дискотеката в Кочани

Първо заседание по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в македонския град Кочани на 16 март е насрочено днес.

Пламъците отнеха живота на 63 младежи, още над 200 пострадаха.

Сред подсъдимите 34 физически и три юридически лица са собствениците и управители на дискотека „Пулс“, както и собственикът на сградата, в която се е намирала дискотеката, лица от фирмата, включително проектантът, надзорни инженери и лица, подписали разрешения за ползване, съобщи БТА. На подсъдимата скамейка ще застанат и трима бивши кметове на Кочани, които в различно време са подписвали документи, свързани с узаконяването и охраната на сградата.

В производството са включени и двама бивши министри на икономиката, както и бивш държавен секретар в Министерството на икономиката, поради подозрение, че са допринесли за нередностите при издаването на разрешения за работа на дискотеката. Сред подсъдимите са директори и инспектори от няколко държавни институции от секторите за безопасност на труда, технически инспекции и пожарна безопасност.

Обвиненията към тях са за тежки престъпления срещу обществената безопасност, злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официални документи, което според прокуратурата е позволило незаконната дейност на дискотеката без подходящи противопожарни системи и разрешителни.

Преди седмица от съда обявиха, че ще бъдат предприети засилени мерки за сигурност, включително присъствие на медицински екип, съдебният състав няма да може да бъде сниман, а заседанията ще са по две седмично.