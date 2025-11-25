Задържаха още 4-ма за обира на Лувъра

Френските власти са задържали още четирима души днес в рамките на разследването на зрелищния обир на бижута от Лувъра, предаде АФП.

Четиримата нови обвиняеми са двама мъже ( на 38 и 39 г.) и две жени ( на 31 и 40 г.), като всички те са от региона на Париж.

Други четирима души бяха арестувани по-рано и се разследват.

Миналия месец четирима обраха Лувъра посред бял ден – най-посещавания в света музей. Само за 7 минути успяха да задигнат бижута за около 102 млн. долара преди да избягат със скутери.