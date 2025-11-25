Ексклузивно CNN: Украйна е приела американското предложение за мир

OFFNews 25 ноември 2025 в 17:26 354 1
Секцията на музея, от която бяха откраднати скъпоценните бижута

Снимка Getty Images
Секцията на музея, от която бяха откраднати скъпоценните бижута

Френските власти са задържали още четирима души днес в рамките на разследването на зрелищния обир на бижута от Лувъра, предаде АФП.

Четиримата нови обвиняеми са двама мъже ( на 38 и 39 г.) и две жени ( на 31 и 40 г.), като всички те са от региона на Париж.

Други четирима души бяха арестувани по-рано и се разследват.

Миналия месец четирима обраха Лувъра посред бял ден – най-посещавания в света музей. Само за 7 минути успяха да задигнат бижута за около 102 млн. долара преди да избягат със скутери.

    Октим

    25.11 2025 в 17:40

    Майко мила! Че тия са цял футболен отбор с резервите ...
     