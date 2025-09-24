За втори път за седмица дронове на СБУ удариха огромна рафинерия в Башкортостан

За втори път в рамките на една седмица дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) долетяха до руската автономна република Башкортостан и удариха нефтопреработвателния комплекс „Газпром Нефтехим-Салават“.

Това е един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически заводи в Русия. Там се произвеждат 150 различни продукта, включително моторни бензини, дизелово гориво, мазут, битум и полиетилен. Целта е на приблизително 1400 километра от украинската територия.

Според източник от СБУ, няколко удара с дронове на Центъра за специални операции А на СБУ са предизвикали пожар в рафинерията, издигайки огромен стълб черен дим.

„СБУ продължава да извършва целенасочени удари срещу цели, които финансират войната срещу нашата държава. Сезонът на „дима“ в руските рафинерии е в разгара си. Държавата бензиностанция най-накрая трябва да осъзнае, че агресията срещу Украйна ѝ струва скъпо“, каза добре информиран източник от СБУ пред агенция УНИАН.

Атаката беше потвърдена и от Радий Хабиров, ръководителят на Башкортостан.

„Газпром Нефтехим Салават“ е обект на поредна терористична атака с дрон. Уточняваме мащаба на щетите. „Всички аварийни служби са на място и предприемат мерки за гасене на пожари“, написа той.

На 18 септември дронове с голям обсег на СБУ удариха същото предприятие.

Дроновете удариха инсталацията ELOU-AVT-4, сърцето на рафинерията. Тази инсталация първо отстранява вода и соли от петрола, след което той може да бъде преобразуван в бензин, дизел, керосин и мазут. На територията на рафинерията избухна масивен пожар и се издигна черен стълб дим. Представители на Башкортостан също потвърдиха щетите по рафинерията.