За Тръмп войната в Украйна е междуличностен конфликт

Войната в Украйна се оказа „голям личен конфликт“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция.

Малко по-късно в отговор на журналистически въпос защо руският президент Владимир Путин не иска да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, Тръмп отговори: „Защото той (Зеленски) не му харесва (на Путин)“.

Стопанинът на Белия дом допълни, че все още не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна, но САЩ са готови да подкрепят Киев.

Освен това Тръмп заяви, че САЩ „вече не харчат пари за Украйна“, а всички разговори за закупуване на оръжие за Киев се водят чрез НАТО.