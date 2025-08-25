За Тръмп войната в Украйна е междуличностен конфликт

Войната в Украйна се оказа „голям личен конфликт“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на пресконференция.

Малко по-късно в отговор на журналистически въпос защо руският президент Владимир Путин не иска да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, Тръмп отговори: „Защото той (Зеленски) не му харесва (на Путин)“.

Стопанинът на Белия дом допълни, че все още не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна, но САЩ са готови да подкрепят Киев.

Освен това Тръмп заяви, че САЩ „вече не харчат пари за Украйна“, а всички разговори за закупуване на оръжие за Киев се водят чрез НАТО.

    БотоксПутю

    25.08 2025 в 23:24

    Надлост, наглост, наглост.
    Какъв междуличностен конфликт? Когато през 2014 Путю нападна Украйна, анексира Крим и част от Донбас, Зеленски не беше пресидент.

    AntiZ

    25.08 2025 в 23:04

    На снимката: криминален престъпник с шапка идиотка.

    Kalki

    25.08 2025 в 22:56

    Все повече се убеждавам, че тръмп или има някакво психическо заболяване, или просто се вдетинява.

    helper68

    25.08 2025 в 22:30

    Стопанинът на Белия дом допълни, че все още не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна, но САЩ са готови да подкрепят Киев.
    Освен това Тръмп заяви, че САЩ „вече не харчат пари за Украйна“..
    И след тия две седмици, санкциите на перчема, ще си останат зад ъгъла...

    helper68

    25.08 2025 в 22:24

    Диктаторите, те винаги се разбират добре..

    Тръмп казва, че той и Ким Чен Ун „се разбират добре“ и трябва да се срещнат отново
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ще проведе още една среща със севернокорейския диктатор Ким Чен Ун „някой ден“, тъй като се разбира „много добре“ с него.

    Източник: Европейска правда

    Цитат от Тръмп: „Ще се срещнем [с Ким Чен Ун"> в някакъв момент – всъщност го очаквам с нетърпение.“

    Подробности: Президентът на САЩ припомни, че по време на първия си президентски мандат се е срещнал два пъти със севернокорейския лидер. Той каза, че Ким Чен Ун „беше много добър с него“ и „аз се разбирах много добре с него“.

    кинджал

    25.08 2025 в 22:13

    От бакалин политик не става.

    helper68

    25.08 2025 в 22:07

    ''Супермен миролюбеца'' борещият се на награда за ''мир''.. :)
    Доналд Тръмп и Пийт Хегсет са готови да променят името на Министерството на отбраната
    Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска да промени името на Министерството на отбраната (DOD) на първоначалното му име - Министерство на войната.

    В разговор с репортери в Овалния кабинет в понеделник президентът каза отчасти: „Просто ми прозвуча зле: „От името на Министерството на отбраната?“ Отбрана? Не искам да се занимавам само с отбрана. Искаме отбрана, но искаме и нападение, ако това е приемливо. Като Министерство на войната спечелихме всичко и мисля, че ще трябва да се върнем към това.“
    - Министърът на отбраната Пийт Хегсет , застанал зад него, каза: „Това ще стане скоро, господине.“
    - Тръмп бързо каза: „Кажете ми, ако искате да го направите.“ - Newsweek

    Сикаджийска Мутра - Буда

    25.08 2025 в 21:44

    Не е за вярване ,че най-развитата нация ,носител на демокрация ,просперитет , водещ пример за подражание за всички останали народи ..... може да си избере този болен нарцис , превъртял 80 годишен инфантил ,за президент.

    От няколко години ми се струва , че живея в невъзможен сън !

    Абсурдът на Територията ,със завърналият се на власт бандит простак бойко борисов , който вече води преговори и сключва договори ,като премиер и световната трагедия с войната в Украйна и невменяемият риж перко , реално най-овластен на планетата .... ми дават усещането не само че сънувам , но и, че вече съм умрял и съм в ада в българските казани с катран !

    Moirae

    25.08 2025 в 21:15

    Висш клоунаж. Рейгън се върти в гроба си.
     