За първи път ВСУ взе в плен индонезиец, воюващ на страната на Русия

За първи път украинските военни са взели в плен индонезиец — това е 49-годишния Сукамто Айок, който е бил подведен да подпише договор с руското Министерство на отбраната.

По данни на проекта „Искам да живея“, цитиран от британския "Гардиън", Айок е попаднал в руската армия, след като бивш съученик му е предложил работа като строител в Русия. Приятелят му е действал по заръка на човек на име Александър, който се е занимавал с превозването на индонезийци в Москва.

През юли Сукамто заедно с друг чужденец е пристигнал в Русия и е бил настанен в московски апартамент с двама руснаци. Там на индонезийеца са му предложили да подпише договор за извършване на строителни работи за срок от една година, който всъщност се оказал договор с Министерството на отбраната.

Айок научил за това вече в автобуса, който пътувал от Москва към окупирания Донецк. Опитал се да избяга заедно с друг индонезиец, но военните го задържали и му направили татуировка с идентификационен номер на гърдите.

Сукамто и другите вербувани чужденци били изпратени в щурмова бригада без подготовка. По време на щурма той попаднал под атака на дронове, а по-късно бил взет в плен.

Айок бил пленен на фона на нарастващите темпове на вербуване на индонезийски наемници в руската армия. Служители на „Искам да живея“ твърдят, че само за девет месеца на 2026 г. в Украйна са изпратени поне 283 индонезийски граждани. За предходните 3 г. били известни около десет индонезийци в състава на руските въоръжени сили.

В началото на ноември Министерството на външните работи на Индонезия поиска от Москва да спре да примамва граждани в руската армия чрез измама. Това се случило след съобщения за смъртта на индонезиец, който воювал в Украйна. Представителката на дипломатическото ведомство Ивон Мевенгканг нарече методите на руската вербовка търговия с хора.

Няколко дни по-късно индонезийската полиция разкри местен синдикат, който е търгувал с хора и е примамвал жертвите чрез социални мрежи и месинджъри. На хората са предлагали работа в логистиката, охраната на границите и отбранителното строителство в Русия, където по-късно ги принуждавали да подпишат договор с МО.

Русия активно вербува чужденци за войната в Украйна, например чрез фалшиви кадрови агенции, които предлагат на потенциалните новобранци работа в охраната, за строителството и за снимки в киното. Граждани на ЮАР са примамвани за Русия чрез популярния сред геймърите сервис Discord. Не е известно колко точно чужденци са попаднали в руската армия по този начин. Москва отрича организираното вербуване на наемници от Африка, но Киев твърди, че в руската армия са поне 1700 граждани от 36 африкански държави.

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