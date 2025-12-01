Подкрепата на Украйна да победи Русия е по-евтината перспектива за Европа, от това да се правят отстъпки на Кремъл. Това се посочва в ново норвежко проучване, озаглавено „Изборът на Европа“, пише New York Post.

В него се отбелязва, че финансирането на военните действия на Украйна за четири години ще струва на европейските правителства 606-972 милиарда долара, но укрепването на източния фланг, ако Москва постигне целта си, ще струва почти два пъти повече – между 1,4 и 1,8 трилиона долара.

„Неотдавнашният 28-точков мирен план на администрацията на Тръмп илюстрира спешната необходимост Европа да поеме водеща роля и отговорност за дипломатическите усилия за прекратяване на незаконната война на Русия“, се казва в проучването, публикувано от Норвежкия институт за международни отношения и консултантите Corisk.

Изследователите заявяват, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е „откъсната от реалните проблеми“ и са провели проучването си, приемайки, че Украйна на практика няма да получи подкрепа от Съединените щати. Докладът прогнозира хипотетична постепенна руска победа без увеличаване на военната подкрепа за Украйна, което би могло да струва на Европейския съюз 1,8 трилиона долара. В статията се казва:

„При този сценарий милиони бежанци ще напуснат Украйна и ще се втурнат към Европа, което според изследователите ще струва на правителствата милиарди долари. Кремъл ще засили геополитическото предимство на Русия и би могъл да премести фокуса си към Арктика или Балтика, което ще доведе до увеличени разходи за отбрана от страна на страните от НАТО за осигуряване на западните им граници.“

В доклада се посочва, че ако Европейският съюз може да осигури до 972 милиарда долара за четири години за финансиране на украинските въоръжени сили, решителната победа е в обсега на Киев. Тези средства биха позволили на милиони бежанци да се завърнат у дома и да стабилизират региона чрез привличане на чуждестранни инвестиции.

„В случай на постоянен конфликт или руска победа, Украйна ще продължи да се нуждае от постоянна подкрепа, докато в случай на военна победа за Украйна, западната подкрепа ще намалее значително с течение на времето“, твърдят авторите.

Отбелязва се, че финансирането ще бъде използвано за закупуване на допълнителни 8 милиона дрона, 95 бригади и до 2500 нови бойни танка, наред с други оръжия. Докладът също така предполага, че необходимото финансиране може да бъде получено чрез конфискация на замразени руски активи.