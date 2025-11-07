Вучич: Сърбия може да наложи санкции на Русия, ако желае

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението на Сърбия да не налага санкции на Русия е в сила вече близо четири години, но подчерта, че правителството може да го промени, ако желае, предаде националната сръбска телевизия РТС.

В отговор на журналистически въпрос дали след три години и половина може да настъпи промяна в политиката към санкциите, Вучич припомни, че решенията на Съвета за национална сигурност, взети в началото на войната в Украйна, са "издържали проверката на времето".

"Както в Съвета за национална сигурност, така и в правителството на Сърбия могат да променят това решение. Правителството има това право“, каза Вучич, след като ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат му връчи Годишния доклад за напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.

Сръбският президент добави още, че е "твърде стар, за да си променя мнението толкова лесно" и посочва, че се надява на скорошен край на войната в Украйна.

Тази седмица Европейската комисия представи годишните доклади за напредъка на страните кандидатки, а оценката за Сърбия бе "слаб 2" - в нея се подчертава задълбочаващата се поляризация в обществото, забавянето на реформите и необходимостта Белград спешно да подобри върховенството на закона, свободата на изразяване и защитата на основните права.

Налагането на санкции срещу Русия е също едно от условията за пълно синхронизиране на външната политика на страните кандидати за членство в Европейския съюз - процес, в който Сърбия участва от 2012 г.

По отношение на санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС, контролирана от руския "Газпром", Вучич заяви, че е "по-малко песимистично настроен", отколкото е бил преди и се надява въпросът да бъде решен. По думите му, руската страна е водила преговори и се надява, че те ще приключат благоприятно за Сърбия.

НИС попадна под американски санкции на 10 януари тази година, като те бяха отлагани осем пъти и влязоха в сила на 9 октомври. Единствената сръбска рафинерия - тази в Панчево, близо до Белград - може да продължи работа до края на месеца.

Сръбските власти, включително президентът Вучич, увериха, че кризата с гориво по време на югоембаргото в началото на 90-те години на миналия век няма да се повтори.