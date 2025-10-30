Вучич подготвя контрапротест в Нови Сад - десетина дни след протеста на опозицията

Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че поддръжници на управляващата партия ще организират "голям митинг" в Нови Сад, десетина дни след антиправителствения протест, планиран за 1 ноември, съобщават сръбските медии.

Протестиращите ще излязат на 1 ноември по повод една година от трагичния инцидент на гарата в северния сръбски град, при който загинаха 16 души.

На въпрос какво очаква от протеста, насрочен за 1 ноември, Вучич отговори, че „много по-голям митинг ще се проведе в Нови Сад десет или 12 дни по-късно“.

Вучич заяви пред Радио и телевизия на Сърбия (РТС), че организаторите на протеста ще бъдат разочаровани от броя на събралите се хора и добави, че няма да има смяна на правителството този ден.

"Смятате ли наистина, че могат да предизвикат смяна на властта с това, че ще бият някого на улицата или ще разбиват сгради", каза Вучич.

Заместник-председателката на опозиционната Партия на свободата и справедливостта Мариника Тепич написа в социалната мрежа „X“, че управляващата Сръбска прогресивна партия планира да проведе своя митинг на 9 ноември – също в Нови Сад. Тя обвини Вучич, че отговаря на възпоменателното събитие на 1 ноември „с митинг в своя подкрепа“.

Масовите антиправителствените протести и студентските блокади започнаха преди година, след срутването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад. Демонстрантите обвиняват властите в корупция и небрежност и настояват за прозрачно разследване и наказателна отговорност. Исканията им впоследствие прераснаха в призиви за предсрочни избори.