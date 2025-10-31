ВСУ удари с крилати ракети важни енергийни обекти в Русия

Украинските военноморски сили нанесоха удар с ракети „Нептун“ срещу ключови руски обекти – Орловската топлоелектрическа централа и подстанция в Новобрянск, които са от съществено значение за функционирането на военно предприятие. Това съобщи военното ръководство в Киев.

„Подразделения на украинските военноморски сили нанесоха прецизен удар с крилати ракети „Нептун“ срещу Орловската топлоелектрическа централа и подстанция в Новобрянск“, заявиха от украинските военноморски сили.

И двата обекта захранваха военни предприятия в региона, така че деактивирането им би било сериозен удар върху логистиката на окупаторите.

„Украинските военни продължават да демонстрират, че никой вражески тил не е безопасен“, отбелязаха от военноморските сили.

На 31 октомври ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк заяви пред репортери, че отбранителните сили са унищожили една от трите ракети „Орешник“ на руска територия. Според него тази информация не е била оповестявана публично достояние, но е сигурна: една от трите ракети „Орешник“ е била успешно унищожена на тяхна територия в Капустин Яр от сили на Главно разузнавателно управление (ГУР), Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Службата за външно разузнаване (СВР).

Малюк отбеляза, че това е била изключително успешна операция, за която преди това е било докладвано ексклузивно на президента на Украйна. Президентите на няколко други държави също са били наясно със събитието. Интересното е, че ръководителят на СБУ твърди, че тази успешна операция е проведена, когато името „Орешник“ не е било широко използвано и руснаците „все още не са ги заплашвали сериозно“. Според украинското разузнаване Москва е разполагала с три ракети „Орешник“, едната от които е била използвана от агресора, а другата е била унищожена от украинските въоръжени сили. Това означава, че Русия има поне една останала ракета.