ВСУ са отблъснали руските окупатори от два населени пункта в Донецка област

Украинските сили са постигнали известен успех на фронта. Силите за отбрана са успели да отблъснат руските окупатори в част от Донецка област, съобщава OSINT-проектът DeepState.

„Украинските сили за отбрана отблъснаха врага близо до Нови Шахов и Кучерив Яр“, се казва в публикацията.

В момента няма официално потвърждение на тази информация.

DeepState актуализира картата на военните операции в този район.

Междувременно Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщава, че към 22:00 часа на 15 октомври на фронта са се случили 154 бойни сблъсъка с врага. По-голямата част от тези сблъсъци са се случили в сектора Покровск, където врагът е атакувал украинските позиции 42 пъти.

В сектора Константиновка украинските сили отблъснаха 22 вражески атаки. Междувременно в сектора Александровка са отблъснати 26 атаки на руски окупатори.

Максим Белоусов, началник на комуникациите на 60-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, съобщи за трудна ситуация в сектора Лиман. Руснаците са струпали голям брой войски там и провеждат продължаващи атаки.

Освен това руските окупационни сили са възобновили механизираните атаки. Анализатори на ISW отбелязват, че последното голямо механизирано нападение е регистрирано през април тази година в западната Запорожка област. Институтът предполага, че руските войски може да се върнат към механизирани настъпления в райони, където пехотата им среща затруднения с напредването.