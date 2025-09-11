Украинските военни отблъснаха окупаторите в района на населените места Владимировка и Шахово в Донецка област.

Това съобщиха анализатори на украинския мониторингов проект DeepState. Същевременно, според актуализираната карта на военните операции, врагът е напреднал в Серебрянското горско стопанство и близо до Панковка (Луганска област), както и близо до Полтавка (Донецка област).

На 8 септември DeepState обяви, че украинските отбранителни сили прочистват от руски диверсионни групи населеното място Владимировка в Донецка област. Анализаторите съобщиха също, че врагът е бил отблъснат близо до населените места Разино, Золотой Колодец и Новоторецкое в Донецка област.

А на 3 септември стана известно, че украинските военни са отблъснали руснаците близо до Толстой. Въоръжените сили на Украйна успяха да унищожат вражеските позиции по магистралата от Поддубное до Искра. Анализаторите съобщиха още, че руснаците са се фокусирали и върху райони близо до Ветка и по линията Январское-Терновое.