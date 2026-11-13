Великобритания иска ново споразумение с ЕС

Британският премиер Анди Бърнам намекна, че Великобритания иска ново, по-добро споразумение с ЕС. Това се случи след разговорите му с европейските лидери в Дъблин. Според него това ще рестартира отношенията със съюза, защото британците са получили един "много по-тежък Брекзит" от този, за който са гласували през 2016 г., съобщи Би Би Си.
Бърнам проучва по-тесни връзки с блока и се очаква да подпише нови споразумения за храни, енергия и мобилност на младите хора на срещата на върха Великобритания-ЕС на 20 ноември.
Той се надява споразумението да помогне за намаляване на цените и стимулиране на икономиката на Обединеното кралство. И предсказа, че преговорите може да продължат „до последния момент“.
По време на тази среща се очаква Бърнам да подпише заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и шефа на Европейския съвет Антонио Коща три споразумения. Първото ще улесни износа на хранителни продукти, който е сериозно затруднен след Брекзит. Второто ще регламентира обмена на квоти за емисии на въглероден диоксид. А третото ще има за цел да насърчи мобилността на младите хора. По последния въпрос проект на споразумение, с който Франс прес се е запознала и който все още подлежи на промени, предвижда издаване на взаимни разрешения за пребиваване за срок от 3 г. с цел работа, обучение или пътуване.
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„Това, което можем да постигнем чрез това споразумение, са по-ниски цени за британските потребители, по-ниски разходи за британските предприятия и повече растеж на нашата икономика — така че тук има наистина големи ползи, и през следващите дни ще се боря да гарантирам, че ще довършим тази сделка“, обясни Бърнам.
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