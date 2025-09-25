'‘Вечните студенти’' в Гърция остават в миналото

В Гърция влиза в сила нов закон, който прекратява възможността студентите да остават в университетите за неопределено време. Според промените, ако не завършат в предвидения срок, те ще загубят студентските си права, съобщава телевизия „Скай“, цитирана от БТА.

Законът обхваща студентите, приети през учебната 2017–2018 г. Ако не са се дипломирали, те ще получат отсрочка от една година, а в противен случай ще бъдат отписани.

Условието за отсрочката обаче е да са събрали 70 процента от кредитите, предвидени в учебната програма на специалността им. По силата на закона студентите ще трябва да са събрали този процент от кредитите си най-късно до септемврийската поправителна сесия в годината, в която завършват максималния срок на обучението си.

Предвидени са и изключения – при основателни причини срокът може да бъде удължен. Ограничението не важи за студентите, които вече са завършили всички дисциплини и им предстои единствено дипломна работа.