'‘Вечните студенти’' в Гърция остават в миналото

OFFNews 25 септември 2025 в 11:14 488 0
Лекция в университет. Снимката е илюстративна

Снимка Pixabay
Лекция в университет. Снимката е илюстративна

В Гърция влиза в сила нов закон, който прекратява възможността студентите да остават в университетите за неопределено време. Според промените, ако не завършат в предвидения срок, те ще загубят студентските си права, съобщава телевизия „Скай“, цитирана от БТА. 

Законът обхваща студентите, приети през учебната 2017–2018 г. Ако не са се дипломирали, те ще получат отсрочка от една година, а в противен случай ще бъдат отписани.

Условието за отсрочката обаче е да са събрали 70 процента от кредитите, предвидени в учебната програма на специалността им. По силата на закона студентите ще трябва да са събрали този процент от кредитите си най-късно до септемврийската поправителна сесия в годината, в която завършват максималния срок на обучението си.

Предвидени са и изключения – при основателни причини срокът може да бъде удължен. Ограничението не важи за студентите, които вече са завършили всички дисциплини и им предстои единствено дипломна работа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    От Дамаск до София – за бизнеса и дюнерите с Аладин Харфан