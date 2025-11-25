Възстановяването на Газа може да отнеме десетилетия, казва доклад на ООН

Възстановяването на Ивицата Газа ще струва над 70 милиарда долара и може да отнеме няколко десетилетия, за да се достигнат нивата на благосъстояние отпреди октомври 2023 г. Това се посочва в доклада от Конференция на Организацията на обединените нации за търговия и развитие (ЮНКТАД).
Според документа оцеляването на Газа е "поставено на карта", а международната общност трябва да разработи "цялостен план за възстановяване" и да се намеси „без забавяне“ по координиран начин, предава Франс прес.
В документа пише още, че израелските военни операции в Ивицата Газа подкопават всички "стълбове на оцеляването“ – от храна до жилища и здравеопазване.
Междувременно Върховния комисариат на ООН по правата на човека съобщи днес, че общо 127 цивилни са убити в Ливан при удари на израелската армия след спирането на огъня и призова за разследване на тези случаи и спазване на примирието.
„Близо година след договарянето на спирането на огъня между Ливан и Израел, продължаваме да виждаме засилващи се атаки на израелската армия, в резултат на които са убивани граждани и се разрушават граждански обекти в Ливан, в съчетание с обезпокоителни заплахи за по-широка, засилена офанзива", каза Тамин ал Китан, говорител на Комисариата, на пресконференция в Женева.
Въпреки примирията между Израел и Ливан и Израел и Хамас регионът остава нестабилен.
6905
1
25.11 2025 в 15:58
