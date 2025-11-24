Началникът на щаба на ''Хизбула'' е убит при израелски удар в Бейрут

Началникът на щаба на "Хизбула" Али Табтабай е убит при израелски удар близо до Бейрут, съобщиха множество израелски медии, цитирани от "Ройтерс". При удара са загинали най-малко четирима души, а 28 са ранени и откарани в болници, съобщиха медицински източници.

По информация на израелски представители загиналият командир е "изцапал ръцете си с кръвта на израелци и американци", обучавал е бойци в Сирия и Йемен и е бил начело на специалните части на организацията. Според израелското правителство "Хизбула" се опитва да се прегрупира.

"Израел продължава да настоява за пълното спазване на споразуменията за прекратяване на огъня с Ливан, като същевременно предприема мерки за гарантиране на сигурността. яма да позволим на терористичната организация "Хизбула" да се възстанови, да възстанови силата си и да заплашва Израел от Ливан", заяви пред репортери след удара говорителят на израелското правителство Шош Бедросиан.

Табтабай е обект на американски санкции от 2016 г. и е определян от САЩ за ключов лидер на "Хизбула".

Междувременно ливанският президент призова международната общност да окаже по-силен натиск върху Израел, за да бъдат ограничени атаките.

Подобен призив отправя и „Хамас“ в Газа, настоявайки международните сили да упражнят натиск за намаляване на въздушните удари, които през последните 24 часа са се увеличили. По данни на здравните власти в ивицата повече от 20 души са били убити за денонощие, а други – ранени.