Въздушна тревога в Одеса, където гостува българска делегация

В украинския черноморски град Одеса и в областта е обявена въздушна тревога, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Има опасност от атака с балистични ракети и дронове от акваторията на Черно море, информираха местните канали в "Телеграм". Регионалните власти призовават гражданите да се укрият в бомбоубежища, предаде БТА.

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Одеса се намира българска делегация в състав: Росица Кирова, народен представител и председател на параламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, Ашот Казарян, заместник-министър на културата, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Илия Луков, български изпълнител.

Жертва в Николаев

"Един човек е загинал, 15 души са ранени в резултат на ракетна атака по град Николаев рано сутрин. Сред пострадалите има дете", съобщи председателят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в приложението Телеграм.

Около 7.20 ч. сутринта руската армия изстреля балистична ракета срещу града, като има нанесени щети по автомобили и бензиностанция, заяви областният управител.

Съгласно последното официално преброяване в Украйна през 2001 г. българската общност в Николаевска област достига 5600 души. По-голямата част от българската общност живеее в квартал Терновка, разположен в чертите на областния украински град Николаев.

Броят на българската общност там е близо 5 хиляди души. Първите български преселници основават покрай град Николаев българското селище Терновка през 1802 година.