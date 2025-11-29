Вартоломей и Лъв XIV призоваха за обща дата за честване на Великден

Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV подписаха съвместна декларация в патриаршеския комплекс във Фенер, Истанбул, в която изразиха готовност да продължат решително диалога. Целта на този диалог е възстановяването на пълното общение между Вселенската патриаршия и Римокатолическата църква, предаде БТА.

Гръцкият текст на декларацията беше разпространен от медиите в Гърция.

Светият отец и придружаващите го лица пристигнаха в около 15.30 часа местно време във Вселенската патриаршия в Истанбул.

Заради посещението на папата с нареждане на истанбулското валийство от сутринта бяха блокирани спирките на метрото в района на патриаршията. Въоръжени полицаи са охранявали по маршрута на кортежа на папата, а хеликоптери са летели ниско над района. Хиляди полицаи са следили за спазването на реда.

Без да отричат трудностите, които все още препятстват пълното общение между всички християни и които изискват решение чрез богословски диалог, двамата йерарси подчертават в декларацията си: „Трябва също да признаем, че това, което ни свързва, е вярата, която е изразена в Никейската догма.“

„Убедени сме, че честването на паметта на тази забележителна годишнина (от Първия вселенски събор в Никея през 325 г.) може да вдъхнови нови и смели стъпки по пътя на единството“, пишат патриарх Вартоломей и папа Лъв.

Те изразяват общото си желание да продължат усилията за намирането на решение целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден.

В декларацията се припомня още, че тази година се отбелязва още една годишнина – 60 години от съвместната декларация на Вселенския патриарх Атинагор и на папа Павел VI, с която е вдигната взаимната анатема между константинополската и римската църква от 1054 г.

След като изразиха подкрепата си за работата на Международната смесена комисия за богословски диалог, Вселенският патриарх и папата призоваха вярващите, свещенослужителите и богословите от двете църкви да съдействат за увеличаване на плодовете от братските контакти и диалога между Православието и Католицизма.

Посещението на папа Лъв XIV е продължило един час. Посещението във Вселенската патриаршия в Истанбул бе третият ден от апостолическата програма на официалното посещение на папа Лъв XIV в Турция. То се осъществи по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Първи.