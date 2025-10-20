Външните министри на ЕС на среща в Люксембург, ще обсъдят Украйна и Близкия изток

Външните министри на страните от Европейския съюз ще се срещнат в Люксембург днес. Те ще обсъдят Близкия изток и Украйна, предаде ДПА.

В срещата ще вземе участие и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще информира колегите си за ситуацията на бойното поле в Украйна и за най-неотложните нужди на Киев.

Консултациите ще бъдат проведени броени дни след срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп и след като Тръмп обяви, че ще се срещне с руския държавен глава Владимир Путин в унгарската столица Будапеща.

Министрите ще обсъдят и предложенията за използване на руски активи за финансирането на репарационни заеми за Украйна, а също така и 19-ия санкционен пакет срещу Русия, който включва забрана на вноса на втечнен природен газ.

Днешната министерска среща е първата среща на външните министри от ЕС, откакто влезе в сила спирането на огъня в ивицата Газа.

Очаква се също министрите да обсъдят отношенията на ЕС с Индийско-тихоокеанския регион и актуалните събития в Судан, Молдова и Грузия.

