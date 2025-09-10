Външният министър на Китай идва в Австрия, Словения и Полша

Посещението е в контекста на застоя на мирните преговори около войната в Украйна

OFFNews 10 септември 2025 в 15:20 295 1
Снимка БТА/АП
Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети тази седмица Австрия, Словения и Полша в контекста на застоя на мирните преговори около войната в Украйна, съобщиха китайските власти, цитирани от АФП. 

Обиколката на Ван И ще бъде от 12 до 16 септември, по време на която той се ще срещне с колегите си от трите държави, съобщи Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство, уточнява БТА. 

Визитата на външния министър ще се състои в контекста на нарастващи руски въздушни атаки срещу Украйна. Китай редовно призовава за мирни преговори и за съблюдаването на териториалната цялост на всички държави, включително и на Украйна.

Въпреки това Пекин никога не осъди Русия заради руските действия в Украйна и дори задълбочи търговските, дипломатическите и военните отношения с Москва. Китай също така е обвиняван от някои западни държави в това, че помага на Русия да заобиколи наложените ѝ от Запада санкции. 

    4246

    1

    БотоксПутю

    10.09 2025 в 16:35

    -0
    +0
    " Китай редовно призовава за мирни преговори и за съблюдаването на териториалната цялост на всички държави, включително и на Украйна."
    Азиатска подлост, двуличие, лицемерие.
     