Външният министър на Китай идва в Австрия, Словения и Полша

Министърът на външните работи на Китай Ван И ще посети тази седмица Австрия, Словения и Полша в контекста на застоя на мирните преговори около войната в Украйна, съобщиха китайските власти, цитирани от АФП.

Обиколката на Ван И ще бъде от 12 до 16 септември, по време на която той се ще срещне с колегите си от трите държави, съобщи Лин Цзян, говорител на китайското външно министерство, уточнява БТА.

Визитата на външния министър ще се състои в контекста на нарастващи руски въздушни атаки срещу Украйна. Китай редовно призовава за мирни преговори и за съблюдаването на териториалната цялост на всички държави, включително и на Украйна.

Въпреки това Пекин никога не осъди Русия заради руските действия в Украйна и дори задълбочи търговските, дипломатическите и военните отношения с Москва. Китай също така е обвиняван от някои западни държави в това, че помага на Русия да заобиколи наложените ѝ от Запада санкции.