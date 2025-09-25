Ванс: Тръмп губи търпение с Москва

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната. Ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това, обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина.

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

Сблъсък между първите дипломати

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър, предаде БТА.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и настоя, че "схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

Зеленски приветства новата линия на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    25.09 2025 в 08:16

    -7
    +0
    Малейййй! Е ся на Путлер му се еб@ мамата! ;) Със сигурност се е вцепенил от ужас и търси телефона да се обади на рижия миротворец да иска прошка. След което ще изтегли незабавно орките от Украйна и ще почне да плаща репарации. :D

    142

    2

    Октим

    25.09 2025 в 07:54

    -7
    +8
    Още по-лошо ще стане тогава за рижия караконджул, тъй като блатните гадове са приготвили със сигурност сериен от сорта на "Дързост и красота" за агенската му дейност в полза на тайгата!

    3500

    1

    Rex

    25.09 2025 в 07:52

    -0
    +8
    Към е проблема ,бе Диджей ? Нали Перчема щеше да спре войната за 24 часа ? Колко му е.
     
    X

