В Женева започнаха преговорите за мирния план на Тръмп

Преговорите между Украйна и нейните западни съюзници по предложения от САЩ мирен план за прекратяване на руската инвазия започнаха в Женева, съобщиха украински официални лица, цитирани от АП.

Ръководителят на украинската делегация - шефът на президентската администрация Андрий Ермак, написа в социалните медии, че са провели първата си среща със съветниците по национална сигурност на Великобритания, Франция и Германия. Съюзниците се обединили около Киев в усилията да планът да се преразгледа, тъй като е твърде добър за Москва.

От американска страна на преговорите са изпратени държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Дан Дрискол и специалният пратеник на президента Доналд Тръмп за Украйна Стив Уиткоф.

„Следващата среща е с делегацията на САЩ. Настроени сме много конструктивно. Продължаваме да работим заедно, за да постигнем траен и справедлив мир за Украйна“, посочи Ермак.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че очаква резултатите от преговорите.

„Положителният резултат е необходим за всички нас. Украинските и американските екипи, екипите на нашите европейски партньори – са в тясно сътрудничество и аз много се надявам, че ще има резултат. Кървавата война трябва да бъде спряна и трябва да се гарантира, че тя няма да бъде подновена“, написа той в Телеграм.

Американският план за прекратяване на продължилата близо 4 г. война от 28 точки буди тревога у Киев и европейските столици. Зеленски заяви, че страната му може да се изправи пред труден избор между отстояването на суверенитета си и запазване на необходимата американска подкрепа.

Планът отстъпва пред много от руските искания, които Зеленски категорично е отхвърлял десетки пъти, включително отстъпването на големи територии. Украинският лидер обеща, че неговият народ „винаги ще защитава“ родината си.

В изявление преди преговорите френският зам.-министър на отбраната Алис Руфо заяви пред телевизия France Info, че сред ключовите теми на дискусията ще бъдат ограниченията, наложени на украинската армия в плана, които тя описа като „ограничаване на нейния суверенитет“.

„Украйна трябва да може да се защитава. Русия иска война и всъщност през последните години многократно е водила война“, посочи Руфо.

В изявление пред репортери пред Белия дом в събота Тръмп заяви, че предложението на САЩ не са окончателни.

„Искам да постигнем мир. Това трябваше да се случи отдавна. Войната между Украйна и Русия никога не трябваше да се случва. По един или друг начин, трябва да я прекратим“, бе категоричен Тръмп.

Той не обясни какво има предвид под това, че планът не е неговото окончателно предложение, а Белият дом не коментира повече.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че Варшава е готова да работи по плана с лидерите на Европа, Канада и Япония, но допълни, че „би било добре да се знае със сигурност кой е авторът на плана и къде е бил създаден“.

Американски сенатори обявиха вчера, че Рубио е написал плана като „списък с желания“ на Русия, а не като предложения на Вашингтон.

Те коментираха, че са разговаряли с Рубио за мирния план, след като той се е свързал с някои от тях по време на пътуването си за Женева. Независимият сенатор от Мейн Ангус Кинг заяви, че Рубио им е казал, че планът „не е на администрацията“, а „списък с желания на руснаците“.

Говорител на Държавния департамент отрече и обяви коментарите за „явно неверни“.

Самият Рубио предприе необичайната стъпка - посочи, че конгресмените са сгрешили и че не той е източникът на информацията. Държавният секретар потвърди, че Вашингтон е писал предложенията, които от самото начало изненадаха мнозина с това, че са толкова благоприятни за Москва.