В Татарстан красиво гори един от важните заводи за руската армия (видеа)

Огромен пожар пламна в Нижнекамск, република Татарстан, РФ.
Гори един от ключовите нефтехимически гиганти в блатата, който има жизнено важно значение за руската армия.
Огромният пожар е в един от най-важните индустриални комплекси на РФ – „Нижнекамскнефтехим“. Това е един от четирите най-големи нефтохимически комплекси в Русия и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.
В предприятието се произвеждат:
- синтетични каучуци за армейска техника и тежки военни гуми
- полимери и композити за дронове и корпуси на боеприпаси
- етилен, пропилен и химически суровини за горива и взривни вещества
- материали за ремонт и поддръжка на бойна техника
Комплексът включва над 10 големи завода, които формират цяла индустриална екосистема.
Всеки удар по такава инфраструктура реже директно логистичните и технически възможности на руската армия, коментират украинските медии.
На множеството излезнали в руските канали кадри се вижда безпомощност на руските служби за пожарна безопасност. А освен това и масивни стълбове токсичен дим, чуват се мощни взривове, пожарът се разпространява по промишлените сгради.
Охраната е усилена, а подходите към района са затворени. Пожарните екипи безуспешно се опитват да овладеят огъня.
Комплексът е толкова голям, че той сам по себе си представлява цял индустриален град: над 10 големи завода, десетки отделни производствени площадки и собствена енергийна инфраструктура.
Загубата на дори част от производствения капацитет може да има директен ефект върху снабдяването на руската армия, особено в критични направления като каучуци, полимери и горивни компоненти.
2005
5
13.11 2025 в 17:55
Дано да се възпламенят хубаво всичките му там заводи и да се превърнат в хубава мръсна пепел!
4530
4
13.11 2025 в 17:38
1500
3
13.11 2025 в 17:13
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
1500
2
13.11 2025 в 16:47
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
3980
1
13.11 2025 в 16:44
