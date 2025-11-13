В Татарстан красиво гори един от важните заводи за руската армия (видеа)

OFFNews 13 ноември 2025 в 16:39 3154 3
завод
Горит завод, красиво горит!

Огромен пожар пламна в Нижнекамск, република Татарстан, РФ.

Гори един от ключовите нефтехимически гиганти в блатата, който има жизнено важно значение  за руската армия.

Огромният пожар е в един от най-важните индустриални комплекси на РФ – „Нижнекамскнефтехим“. Това е един от четирите най-големи нефтохимически комплекси в Русия и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.

В предприятието се произвеждат:

- синтетични каучуци за армейска техника и тежки военни гуми

- полимери и композити за дронове и корпуси на боеприпаси

- етилен, пропилен и химически суровини за горива и взривни вещества

- материали за ремонт и поддръжка на бойна техника

Комплексът включва над 10 големи завода, които формират цяла индустриална екосистема.

Всеки удар по такава инфраструктура реже директно логистичните и технически възможности на руската армия, коментират украинските медии.

На множеството излезнали в руските канали кадри се вижда безпомощност на руските служби за пожарна безопасност. А освен това и масивни стълбове токсичен дим, чуват се мощни взривове, пожарът се разпространява по промишлените сгради.

Охраната е усилена, а подходите към района са затворени. Пожарните екипи безуспешно се опитват да овладеят огъня.

Комплексът е толкова голям, че той сам по себе си представлява цял индустриален град: над 10 големи завода, десетки отделни производствени площадки и собствена енергийна инфраструктура.

Загубата на дори част от производствения капацитет може да има директен ефект върху снабдяването на руската армия, особено в критични направления като каучуци, полимери и горивни компоненти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2005

    5

    prikobzon

    13.11 2025 в 17:55

    -0
    +6
    Тъкмо търсех да прочета нещо хубаво!
    Дано да се възпламенят хубаво всичките му там заводи и да се превърнат в хубава мръсна пепел!

    4530

    4

    Ivan

    13.11 2025 в 17:38

    -0
    +6
    Сама идея Вова Владимировича "Руский мир" настолько жарка, что поджегла что-то у Татаристана. Пусть всегда будеть огня у "могучая и непобедимая" Русь!!!!

    3980

    1

    Niko Kolev

    13.11 2025 в 16:44

    -0
    +9
    Гори, гори огънче...
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин