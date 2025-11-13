В Татарстан красиво гори един от важните заводи за руската армия (видеа)

Огромен пожар пламна в Нижнекамск, република Татарстан, РФ.

Гори един от ключовите нефтехимически гиганти в блатата, който има жизнено важно значение за руската армия.

Огромният пожар е в един от най-важните индустриални комплекси на РФ – „Нижнекамскнефтехим“. Това е един от четирите най-големи нефтохимически комплекси в Русия и играе ключова роля в снабдяването на руската армия.

В предприятието се произвеждат:

- синтетични каучуци за армейска техника и тежки военни гуми

- полимери и композити за дронове и корпуси на боеприпаси

- етилен, пропилен и химически суровини за горива и взривни вещества

- материали за ремонт и поддръжка на бойна техника

Комплексът включва над 10 големи завода, които формират цяла индустриална екосистема.

Всеки удар по такава инфраструктура реже директно логистичните и технически възможности на руската армия, коментират украинските медии.

На множеството излезнали в руските канали кадри се вижда безпомощност на руските служби за пожарна безопасност. А освен това и масивни стълбове токсичен дим, чуват се мощни взривове, пожарът се разпространява по промишлените сгради.

Охраната е усилена, а подходите към района са затворени. Пожарните екипи безуспешно се опитват да овладеят огъня.

Комплексът е толкова голям, че той сам по себе си представлява цял индустриален град: над 10 големи завода, десетки отделни производствени площадки и собствена енергийна инфраструктура.

Загубата на дори част от производствения капацитет може да има директен ефект върху снабдяването на руската армия, особено в критични направления като каучуци, полимери и горивни компоненти.