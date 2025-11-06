В САЩ намаляват въздушния трафик заради правителствената криза

САЩ може да намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза, твърдят източници, предаде Ройтерс.
Американският министър на транспорта Шон Дъфи потвърди, че ще разпореди 10% намаление на планирания въздушен трафик в 40 големи летища, започващо от петък, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на т. нар. шътдаун.
Спирането на дейността на федералните агенции на САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.
Дъфи предупреди във вторник, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, това може да доведе до "масов хаос" и да го принуди да затвори част от националното въздушно пространство за въздушния трафик, което е драстична мярка, която може да обърка американската авиация.
Авиокомпаниите многократно призоваха за прекратяване на спирането на работата, позовавайки се на рискове за авиационната безопасност.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2970
1
06.11 2025 в 08:13
Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война
Тръмп: Ще се погрижа за Ню Йорк, Мамдани вреди на суверенитета
Тръмп: Ще се погрижа за Ню Йорк, Мамдани вреди на суверенитета
Украйна къса окончателно пъпната си връв с Русия. Заменя копейката със свой паричен знак
Британското посолство отговори на Борисов: Санкциите остават в сила