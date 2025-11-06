Ексклузивно НА ЖИВО: Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25

В САЩ намаляват въздушния трафик заради правителствената криза

OFFNews 06 ноември 2025 в 07:23 189 1
Шон Дъфи

Снимка БТА/АП
Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи

САЩ може да намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза, твърдят източници, предаде Ройтерс.

Американският министър на транспорта Шон Дъфи потвърди, че ще разпореди 10% намаление на планирания въздушен трафик в 40 големи летища, започващо от петък, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на т. нар. шътдаун.

Спирането на дейността на федералните агенции на САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

Дъфи предупреди във вторник, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, това може да доведе до "масов хаос" и да го принуди да затвори част от националното въздушно пространство за въздушния трафик, което е драстична мярка, която може да обърка американската авиация.

Авиокомпаниите многократно призоваха за прекратяване на спирането на работата, позовавайки се на рискове за авиационната безопасност.

    Джендо Джедев

    06.11 2025 в 08:13

    Мдааааамммм... Както казват в Бешовица (за сведение на Танас - Горна, я ги теа у Долна за ора немам), "Fuck around - find out!". Дано да им дойде акълът на янките покрай дълбоките простотии на Краснов. Ама е малко съмнително...
     
    Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25