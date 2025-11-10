В Магдебург започна процесът срещу саудитец за нападение на коледен базар

В германския град Магдебург започна съдебен процес срещу мъж, обвинен в нападение срещу коледен базар през декември миналата година. Тогава автомобилът му се вряза в тълпата посетители. Загинаха шестима души, включително деветгодишно дете, а повече от 300 души бяха ранени, съобщи Би Би Си.

Според обвинението на 20 декември 2024 г. Талеб ал-Абдулмохсен се е вклинил в хората с наето BMW в центъра на Магдебург. Повдигнати са му обвинения за убийство на шестима души — деветгодишно дете и пет жени на възраст между 45 и 75 г., за опит за убийство на 338 души, за причиняване на тежки телесни повреди на 309 души и за нарушаване на правилата за движение по пътищата.

Очаква се делото да стане един от най-големите съдебни процеси в Германия от Втората световна война насам. В него ще участват около 180 пострадали и членове на техните семейства.

За да се осигури място за големия брой участници в процеса, включително свидетели, пострадали и представители на медиите, в Магдебург беше построена временна съдебна сграда. След приключване на заседанията конструкцията ще бъде демонтирана.

По информация на "Дойче веле" обвиняемият е докаран с хеликоптер, а от съображения за сигурността му по време на съдебното заседание ще стои в стъклена кабина под засилена охрана.

В началото на заседанието обвиняемият използва медиите, за да покаже на екрана на лаптопа си няколко съобщения. Едно от тях — "Септември 2026", вероятно е намек за изборите за провинциални парламенти в Германия.

Прокуратура твърди, че по време на нападението в базара Ал-Абдулмохсен е бил трезвен и "е действал под влияние на дълбоко недоволство и разочарование от хода и изхода на граждански спор, както и от неуспешните опити да бъдат решени редица проблеми". Според прокуратурата той се е стремял "да убие колкото се може повече хора".

Ако съдът го признае за виновен, Ал-Абдулмохсен е заплашен от доживотен затвор.

51-годишният психиатър Талеб Джавад ал-Абдулмохсен пристига в Германия през 2006 г. и десет години по-късно получава статут на бежанец. От 2020 г. работи в психиатрично отделение за пациенти със зависимости в клиника в Бернбург (провинция Саксония-Анхалт).

Ал-Абдулмохсен започнал с критики към исляма и открито поддържал ултранационалистическата партия "Алтернатива за Германия" в социалните мрежи. Открито обвинява германските власти за ислямизирането на страната.

Според списание "Шпигел" саудитските власти са се опитали да предупредят германското разузнаване за негова публикация в социалните мрежи от август 2024 г., в която той обмисля възможна атака срещу посолство на Германия или "случайно убийство на германци".

Заподозреният изпратил на прокуратурата писмо от 8 страници, в което се опитва да оправдае действията си и заплашва с повторение на атаката. Той пише, че ако може, "би нападнал коледния базар отново". Експертиза потвърждава автентичността на писмото.

В съдебната зала ще бъде разгледан и въпросът за пропуските в системата за сигурност на базара, която трябваше да бъде засилена след смъртоносния набег с камион на коледен базар в Берлин през 2016 г.

Поради нарастващите разходи за антитерористични мерки тази година някои германски градове се отказаха от традиционните зимни базари.

В Магдебург коледният базар ще отвори на 20 ноември, но в деня на годишнината от трагедията няма да работи.