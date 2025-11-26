Думата "авторитетни" по отношение на западните медии вече не трябва да се използва, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
Реакцията му е провокирана от публикуваните от "Блумбърг" две стенограми на разговори между специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните преговори Стив Уиткоф, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин, и специалния представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.
Според Песков публикуването на стенограмите е опит за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна.
Очевидно има много хора в различни страни, включително в САЩ, които искат да спрат тенденцията към мир, заяви говорителят на Кремъл.
Същевременно Дмитрий Песков се опита да омаловажи значението на стенограмите с Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: "Ако се абстрахираме от това дали е истина или не, то в това няма нищо странно".
"На никого не е позволено да публикува това. На никого" - заяви от своя страна Юрий Ушаков.
И Кирил Дмитриев излезе със сходен на Песков коментар по казуса: публикуването на стенограмите има за цел да се провалят усилията за мир.
5129
4
26.11 2025 в 21:14
2970
3
26.11 2025 в 20:58
Мдам, проваля усилията за постигане на мир, няма спор. На русский мир.
4040
2
26.11 2025 в 20:33
3900
1
26.11 2025 в 20:32
