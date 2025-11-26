Ексклузивно Хиляди излязоха на протест срещу спешното приемане на бюджета за догодина (Видео) (Снимки)

В Кремъл са объркани и недоволни от изтеклите стенограми с Уиткоф, Ушаков и Дмитриев

OFFNews 26 ноември 2025 в 20:27 1189 4
Дмитрий Песков

Снимка Getty Images
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Думата "авторитетни" по отношение на западните медии вече не трябва да се използва, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Реакцията му е провокирана от публикуваните от "Блумбърг" две стенограми на разговори между специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните преговори Стив Уиткоф, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин, и специалния представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.

Според Песков публикуването на стенограмите е опит за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна.

Очевидно има много хора в различни страни, включително в САЩ, които искат да спрат тенденцията към мир, заяви говорителят на Кремъл.

Същевременно Дмитрий Песков се опита да омаловажи значението на стенограмите с Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: "Ако се абстрахираме от това дали е истина или не, то в това няма нищо странно".

"На никого не е позволено да публикува това. На никого" - заяви от своя страна Юрий Ушаков.

И Кирил Дмитриев излезе със сходен на Песков коментар по казуса: публикуването на стенограмите има за цел да се провалят усилията за мир.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    5129

    4

    Mateevk

    26.11 2025 в 21:14

    -0
    +2
    Когато се абстрахираме от истината, значи вече сме в руския мир. В него истината няма значение. Тя не съществува. Истина е само това, което се поднася като такава на публиката и никой дори не пита дали има нещо общо истинската истина.

    2970

    3

    Джендо Джедев

    26.11 2025 в 20:58

    -0
    +0
    "Според Песков публикуването на стенограмите е опит за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна."

    Мдам, проваля усилията за постигане на мир, няма спор. На русский мир.

    4040

    2

    p.s.

    26.11 2025 в 20:33

    -0
    +2
    Май Bloomberg са напипали слабото място на Руснаците. Тях ги е яд не за данните а за това че някоя служба ги е надхитрила и сега изглеждат слаби КГБ.

    3900

    1

    Manager Kim

    26.11 2025 в 20:32

    -0
    +2
    Тъй, само задкулисно и да мамите народите по света. Честни политици говорят открито, не крият особено от хората... Но де ти такива ценности у неофеодални Пусии?!

     
    X

    Бурен скандал в бюджетна комисия, НСО влезе в залата