Думата "авторитетни" по отношение на западните медии вече не трябва да се използва, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Реакцията му е провокирана от публикуваните от "Блумбърг" две стенограми на разговори между специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните преговори Стив Уиткоф, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин, и специалния представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев.

Според Песков публикуването на стенограмите е опит за проваляне на усилията за постигане на мир в Украйна.

Очевидно има много хора в различни страни, включително в САЩ, които искат да спрат тенденцията към мир, заяви говорителят на Кремъл.

Същевременно Дмитрий Песков се опита да омаловажи значението на стенограмите с Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: "Ако се абстрахираме от това дали е истина или не, то в това няма нищо странно".

"На никого не е позволено да публикува това. На никого" - заяви от своя страна Юрий Ушаков.

И Кирил Дмитриев излезе със сходен на Песков коментар по казуса: публикуването на стенограмите има за цел да се провалят усилията за мир.