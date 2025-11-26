Изтекоха стенограми между Уиткоф, Ушаков и Дмитриев: Руснаците предлагат САЩ да представят мирния план за свой

"Блумбърг" публикува две стенограми на разговори между специалния пратеник на Доналд Тръмп за мирните преговори Стив Уиткоф, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин, и специалния представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Медията не уточнява откъде има записите. В единия запис се казва, че американците могат да представят плана за край на войната в Украйна за "свой" (пълния текст на разговора - по-долу). Във втория запис Уиткоф съветва Ушаков как да представи пред Тръмп сделката за Украйна и как да изгради стратегия за комуникация на Путин с Тръмп

Медията твърди, че разговорът по-долу се е състоял на 29 октомври.

Ушаков: Ало. Дмитриев: Юрий Викторович. Ушаков: Да, Кирил Александрович, изпратих всичко. Утре ще говорим там. Дмитриев: Чудесно, чудесно. Да, да, да. Заминах за Саудитска Арабия, но ми се струва много важно, защото това е много добър път напред. Ушаков: Ами, трябва да извлечем максимума, какво мислиш, как ти се струва? А иначе какво да предаваме? Дмитриев: Не, вижте. Мисля, че този документ, просто ще го направим като че ли от нашата позиция и аз просто неформално ще предам, че всичко това е неформално. А те нека го направят като свой. Но мисля, че те няма да вземат точно нашата версия, но поне ще се доближат максимално до нея. Ушаков: Е, точно това е проблемът, че те може да не я вземат, а да кажат, че е съгласувана с нас. Това ме плаши. Дмитриев: Не, не, не. Това е точно, аз съм напълно съгласен с вас, ще кажа точно това, което вие кажете. Ушаков: Те могат после да го преиначат и всичко. Има такава опасност. Има. Добре, нищо. Ще видим. Дмитриев: Да, просто ми се струва, че... И после вие също можете да поговорите със Стив (Уиткоф) за този документ. Тоест, ще го направим внимателно. Ушаков: (Не се разбира.) Дмитриев: Много ви благодаря, Юрий Викторович. Много Ви благодаря. Благодаря. Довиждане, Bloomberg не уточнява как е успял да получи записа на разговора.

В друг телефонен разговор на 14 октомври Стив Уиткоф съветва Юрий Ушаков как руският лидер трябва да представи въпроса пред Тръмп.



Стив Уиткоф: Здравей, Юрий. Юрий Ушаков: Да, Стив, Здравей, как си? Уиткоф: Добре, Юрий. Как я караш? Ушаков: Добре съм. Поздравления, приятелю. Уиткоф: Благодаря. Ушаков: Свърши страхотна работа. Просто страхотна работа. Много ти благодаря. Благодаря, благодаря. Уиткоф: Благодаря ти, Юрий и благодаря за подкрепата. Знам, че Вашата страна го подкрепи, и Ви благодаря. Ушаков: Да, да, да. Да. Знаете, че затова прекратяваме организирането на първата руско-арабска среща на върха. Уиткоф: Да. Ушаков: Да, защото смятаме, че вършите истинската работа там в региона. Уиткоф: Добре, слушай. Ще ти кажа нещо. Мисля, че ако разрешим руско-украинското нещо, всички ще подскачат от радост. Ушаков: Да, да, да. Да, трябва да решиш само един проблем. (смях) Уиткоф: Какво? Ушаков: Руско-украинската война. Уиткоф: Знам! Как ще разрешим това? Ушаков: Приятелю, просто искам съвета ти. Смятате ли, че ще бъде полезно, ако нашите шефове говорят по телефона? Уиткоф: Да! Искам. Ушаков: А кога мислиш, че е възможно? Уиткоф: Мисля, че веднага, щом предложиш, моят човек е готов да го направи. Ушаков: Добре, добре. Уиткоф: Юрий, Юрий, ето какво бих направил. Моята препоръка. Ушаков: Да, моля. Уиткоф: Бих се обадил и бих повторил, че поздравявате президента за това постижение, че го подкрепихте, че уважавате, че той е човек на мира и просто, наистина се радвате, че това се случва. Така че, бих казал... мисля, че от това ще стане наистина добро решение. Защото... нека ви кажа какво казах на президента. Казах на президента, че Русия винаги е искала мирно споразумение. Това е моето убеждение. Казах на президента, че вярвам в това. И вярвам, че въпросът е, въпросът е, че имаме две нации, които трудно постигат компромис, и когато го направим, ще имаме мирно споразумение. Дори си мисля, че може да предложим мирно предложение от 20 точки, точно както направихме в Газа. Съставихме 20-точков план на Тръмп, който беше 20 точки за мир, и мисля, че може би ще направим същото и с Вас. Това искам да кажа... Ушаков: Добре, добре, приятелю. Мисля, че точно това нашите лидери могат да обсъдят. Хей, Стив, аз съм съгласен с Вас, че той ще поздрави, той ще каже, че г-н Тръмп е истински човек на мира и така, и така. Това ще каже той. Уиткоф: Ето какво мисля - би било невероятно. Ушаков: Добре, добре. Уиткоф: Ами ако, ами ако... изслушай ме... Ушаков: Ще обсъдя това с шефа си и след това ще се обадя пак. ОК? Уиткоф: Да, защото слушай какво ти казвам. Просто искам да кажете, може би просто да кажете това на президента Путин, защото знаете, че имам най-дълбоко уважение към президента Путин. Ушаков: Да, да. Уиткоф: Може да каже на президента Тръмп: Знаете ли, Стив и Юрий обсъдиха много подобен 20-точков план за мир и това може да е нещо, което според нас би могло да промени нещата малко, ние сме отворени за подобни неща - да проучим какво ще е необходимо, за да се постигне мирно споразумение. Сега... знам какво ще е необходимо, за да се постигне мирно споразумение: Донецк и може би размяна на земя някъде. Но вместо да говорим по този начин, нека да говорим повече. Надявам се, защото мисля, че ще постигнем сделка тук. И мисля, че, Юрий, президентът ще ми даде много пространство и дискретност, за да стигна до сделката. Ушаков: Разбирам… Уиткоф: И още нещо: Зеленски ще дойде в Белия дом в петък. Ушаков: Знам това. (смях) Уиткоф: Ще отида на тази среща, защото ме искат там, но мисля, че ако е възможно, ще се обадим на шефа ти преди срещата в петък. Ушаков: Преди, преди? Да? Уиткоф: Правилно. Ушаков: Добре, добре. Получих съвета ти. Ще го обсъдя с шефа си и ще се обадя. Уиткоф: Добре, Юрий, ще ти се обадя скоро. Ушаков: Чудесно, чудесно. Много ти благодаря. Благодаря ти. Уиткоф: Чао, чао. Ушаков: Чао.

Кирил Дмитриев и държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарекоха записите "100-процентова фалшива новина".