В Белгия основават партия 'Тръмп', която ще защитава комунистически идеи

OFFNews 20 ноември 2025 в 13:35 337 1
Нова партия в Белгия

Снимка БТА/AP

В Белгия предстои основаването на партия "Тръмп" на името на американския президент, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Новата формация ще споделя 40% от програмата на Партията на комунистите, 40 процента от идеите на крайната десница, а останалите 20 на сто ще бъдат "собствени ценности и позиции".

Основателят на новата политическа организация Салваторе Никотра пояснява, че Доналд Тръмп е "абсолютният символ на популизма и въплъщава точно това, което" бъдещата партия ще защитава. Бъдещата политическа организация ще бъде основана днес, като в нея ще членуват политици, участвали и изгубили по-рано в избори с листите на крайнодесните.

Никотра отбелязва, че за разлика от белгийската крайна десница, новата партия няма да се стреми към разделянето на Белгия и ще бъде "дясно-популистка и социално ориентирана". Той предвижда партията да се яви на предстоящите избори за Федерален парламент и за евродепутати след 4 години.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.11 2025 в 14:48

    -0
    +6
    "Новата формация ще споделя 40% от програмата на Партията на комунистите, 40 процента от идеите на крайната десница, а останалите 20 на сто ще бъдат "собствени ценности и позиции"."

    Тоя тюрлюгювеч се връзва идеално с тоя в главата на оранжевия Калигула. Перфектно са си избрали името на партията тия, spot on! :D

     
