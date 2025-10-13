Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани

Урсула фон дер Лайен

Снимка GettyImages
Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани. Днес тя ще посети Албания, а обиколката ѝ ще приключи в Северна Македония в сряда. 

В Тирана Урсула фон дер Лайен ще говори на откриването на Инвестиционния форум ЕС - Западни Балкани. Програмата предвижда срещи с президенти и премиери в Черна гора, Босна и Херцеговина (и посещение на Мемориалния център в Сребреница), Сърбия и Косово.

За района бе обявен План за растеж на стойност €6 млрд. за 2024-2027 г. (от тях €2 млрд. са безвъзмездни), включващ инвестиции и реформи. Засега обаче Косово не получава нищо заради институционална нестабилност и бавни реформи.

