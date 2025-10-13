Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани. Днес тя ще посети Албания, а обиколката ѝ ще приключи в Северна Македония в сряда.
В Тирана Урсула фон дер Лайен ще говори на откриването на Инвестиционния форум ЕС - Западни Балкани. Програмата предвижда срещи с президенти и премиери в Черна гора, Босна и Херцеговина (и посещение на Мемориалния център в Сребреница), Сърбия и Косово.
За района бе обявен План за растеж на стойност €6 млрд. за 2024-2027 г. (от тях €2 млрд. са безвъзмездни), включващ инвестиции и реформи. Засега обаче Косово не получава нищо заради институционална нестабилност и бавни реформи.
