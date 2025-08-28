Урсула фон дер Лайен идва у нас в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август. Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот.

Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщават от представителството на ЕК в България.

Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители, съобщават още от представителството на ЕК в България.

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.

Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите й служителите на представителството са в безопасност, съобщи БНТ.