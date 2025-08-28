Урсула фон дер Лайен идва у нас в неделя

OFFNews 28 август 2025 в 13:30 1448 4
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Снимка БТА архив
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август. Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот.

Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщават от представителството на ЕК в България. 

Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители, съобщават още от представителството на ЕК в България. 

Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.

Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите й служителите на представителството са в безопасност, съобщи БНТ.

    20424

    4

    случайно прочетох

    28.08 2025 в 15:08

    -0
    +0
    В Банкя ли ще отседне?

    3000

    3

    aknaydenov

    28.08 2025 в 14:31

    -0
    +0
    Урсула наясно ли е, колко руски боклук за чистене има у нас? Всичкото "фуражка" и институции симпатизира на московската кочина, а после се чудим, защо държавата буксува.

    500

    2

    Незначителен червей

    28.08 2025 в 14:29

    -0
    +0
    Craghack супер идея. Още по добре да станем директно немска провинция. Дай Боже най после да изхвърлим на бунището на историята тия мръсни комунисти ,техните наследници ,последователи и всякакви твари ,почитатели на старото кисело мляко и На всеки километър. Дано се отървем от тази чума завинаги. Да живее бъдещето на следващите поколения!!!Ние се провалихме.

    1948

    1

    craghack

    28.08 2025 в 14:20

    -0
    +0
    Да идва и да набележи мерки за временна окупация, че иначе до 2-3 години ще сме руска губерния тип Грузия.

     
