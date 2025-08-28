Урсула фон дер Лайен идва у нас в неделя

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България на 31 август. Очаква се тя да отиде във ВМЗ Сопот.
Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката й в седем държави, които граничат или се намират в близост до Украйна - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщават от представителството на ЕК в България.
Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите-членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Тя ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители, съобщават още от представителството на ЕК в България.
Урсула фон дер Лайен съобщи днес, че ЕС подготвя 19-ия пакт от санкции срещу Русия.
Тя коментира руските удари по сградата на представителството на ЕК в Киев. По думите й служителите на представителството са в безопасност, съобщи БНТ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
20424
4
28.08 2025 в 15:08
3000
3
28.08 2025 в 14:31
500
2
28.08 2025 в 14:29
1948
1
28.08 2025 в 14:20
Ловците край Тутракан са инструктирани да стрелят по черния леопард
Бизнес план на 10-годишно рускинче: Трябва ми момче, на войната да умре
Чудо на фронта: войник с прерязано гърло изпълзя от масов гроб
Още тази година: МОН заменя НВО по математика за 7. и 10. клас с интегрален изпит
Още тази година: МОН заменя НВО по математика за 7. и 10. клас с интегрален изпит