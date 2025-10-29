Ураганът Мелиса връхлетя Куба, след като опустоши Ямайка

Ураганът „Мелиса“ връхлетя сушата на Куба, след като причини разрушения на Ямайка, предаде Ройтерс.

Сега бурята е връхлетяла кубинската суша на 95 километра западно-югозападно от Гуантанамо, като ураган от трета степен, с ветрове със скорост от 195 километра в час, уточнява БТА. Над 700 000 души са били евакуирани вече от някои райони на островната страна.

Предупреждение за ураган е издадено и за централните части на Бахамските острови.

Същевременно в Ямайка властите се готвят за оценка на щетите, причинени от бурята. Над половин милион души в страната са без ток. Има повалени дървета, съборени електрически стълбове и големи наводнения. Спасителните екипи имат трудности да достигнат засегнатите райони в южните и югозападните части на страната. Нанесени са и щети на четири болници, от които една е без ток и 75 пациенти е трябвало да бъдат евакуирани.

Ураганът връхлетя Ямайка вчера със сила от пета степен и пориви на вятъра със скорост от 295 километра в час.