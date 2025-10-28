Управляващата партия в Грузия забранява опозиционните партии

Управляващата партия в Грузия обяви днес, че е поискала от Конституционния съд да забрани трите основни опозиционни партии – ход, който критиците осъдиха като последна стъпка по пътя към авторитарно управление, предаде Франс прес.

Страната е обхваната от политическа криза от парламентарните избори миналата година, които според опозицията са били фалшифицирани. Опозиционните сили отказват да признаят новия парламент и правителство.

Напрежението се засили, след като правителството замрази преговорите за членство в ЕС, което предизвика продължили месец улични протести, въпреки че те напоследък намаляха на фона на репресиите срещу опозиционни политици, журналисти и активисти.

Председателят на парламента Шалва Папуашвили от управляващата партия „Грузинска мечта“ каза, че е поискал от Конституционния съд да обяви за незаконни партиите „Единство - Национално движение” на излежаващия присъда в затвора бивш президент Михаил Саакашвили, „Коалиция за промяна“ и „Силна Грузия“.

По думите му те „непрекъснато подкопават легитимността на правителството и действат срещу конституционния ред в страната“. Папуашвили каза още, че срещу други по-малки групи, които са „тясно свързани“ с трите партии, също биха могли да бъдат взети мерки.

„Грузинска мечта“ твърди, че опозицията „систематично се опитва да отхвърли или насилствено да промени конституционния ред в Грузия“ и „подкрепя чуждестранни сили“ в подкопаването на независимостта на страната.

Конституционният съд, за който се смята, че е контролиран от управляващата партия, разполага с девет месеца, за да вземе решение относно искането на Папуашвили, посочва АФП.

Бившият президент Саломе Зурабишвили нарече този ход „най-крайната стъпка в управлението чрез терор на Грузия“ и добави, че той цели да превърне страната в „подобен на Русия авторитарен режим“.

Представители на опозицията също осъдиха искането на Папуашвили.

„Няма значение кои партии забранява фалшивият съд на Папуашвили – единствените неща, които наистина ще бъдат забранени, са съучастниците на Папуашвили и Иванишвили“, заяви Тина Бокучава – ръководителката на „Единство - Национално движение”, имайки предвид лидера на управляващата партия Бидзина Иванишвили.

Тя призова подкрепящите демокрацията сили да се обединят срещу по думите ѝ „предателството спрямо европейското бъдеще на Грузия“.

„Грузинска мечта“ е на власт от 2012 г. и към партията са отправяни обвинения в отстъпление от демокрацията, сближаване с Русия и осуетяване на кандидатурата на Грузия за присъединяване към ЕС, посочва АФП. Партията отхвърля тези обвинения и твърди, че съхранява стабилността в момент, когато „дълбоката държава“ на Запада се опитва да въвлече Грузия във войната в Украйна с помощта на опозиционните партии.