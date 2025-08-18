Унгария обвини Украйна за спрените доставки на руски суров петрол

OFFNews 18 август 2025 в 13:34 437 3
Петер Сиярто

Снимка Интернет
Петер Сиярто

Унгария обвини Украйна за спрения руски суров петрол, който тече по петролопровода "Дружба". 

"Потокът на руски суров петрол към Унгария е спрян, след като Украйна е поразила трансформаторна станция на петролопровода", обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс и БТА.

Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по този петролопровод, който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария и до Словакия.

Сиярто написа във Фейсбук, че е разговарял с руския зам.-министър на енергетиката Павел Сорокин, който му казал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.

"Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е възмутителен и неприемлив", каза Сиярто, без да предостави подробности за мястото или времето на нападението.

Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, както и унгарската петролна компания MOL не са отговорили веднага на запитванията за коментар. Коментар не дойде и от словашката рафинерия Slovnaft, която получава руски суров петрол по същия тръбопровод.

За разлика от много други страни от Европейския съюз Унгария поддържа тесни политически и бизнес връзки с Русия и поддържа зависимостта си от руската енергия, след като Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха заяви, че Унгария "вече може да изпраща жалби" до Москва, а не до Киев, след като унгарският му колега обвини Украйна в атака срещу руски петролопровод.

Сибиха нито потвърди, нито отрече обвиненията на Будапеща в изявлението си в Х.

"Русия, а не Украйна, е тази, която започна войната и отказва да я прекрати. На Унгария от години се казва, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да запази зависимостта си от Русия", посочи той.

    4818

    3

    Koel

    18.08 2025 в 13:47

    -0
    +3
    Ще ви се наложи да спрете паразитирането продажни предатели.

    8015

    2

    plamen-f

    18.08 2025 в 13:46

    -0
    +11
    Форс мажор егеш-мегеш.
    Кое не е ясно?
    Война в която будапещенското говедо стоя на страната на агресора от ден минус 1000

    3550

    1

    pr07ecH70r

    18.08 2025 в 13:41

    -0
    +11
    Тия няма ли вече да ги изключат от ЕС?! Ясно е, че техния Каун Тиквун няма скоро да се даде. Махайте ги и да се приключва. Унгарците сами са си виновни, както и ние.
     
