Унгария обвини Украйна за спрените доставки на руски суров петрол

Унгария обвини Украйна за спрения руски суров петрол, който тече по петролопровода "Дружба".

"Потокът на руски суров петрол към Унгария е спрян, след като Украйна е поразила трансформаторна станция на петролопровода", обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс и БТА.

Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по този петролопровод, който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария и до Словакия.

Сиярто написа във Фейсбук, че е разговарял с руския зам.-министър на енергетиката Павел Сорокин, който му казал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога доставките ще бъдат възобновени.

"Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е възмутителен и неприемлив", каза Сиярто, без да предостави подробности за мястото или времето на нападението.

Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, както и унгарската петролна компания MOL не са отговорили веднага на запитванията за коментар. Коментар не дойде и от словашката рафинерия Slovnaft, която получава руски суров петрол по същия тръбопровод.

За разлика от много други страни от Европейския съюз Унгария поддържа тесни политически и бизнес връзки с Русия и поддържа зависимостта си от руската енергия, след като Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха заяви, че Унгария "вече може да изпраща жалби" до Москва, а не до Киев, след като унгарският му колега обвини Украйна в атака срещу руски петролопровод.

Сибиха нито потвърди, нито отрече обвиненията на Будапеща в изявлението си в Х.