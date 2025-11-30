Умеров води украинската делегация в САЩ, за да обсъждат мир в Украйна

Украинска делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, отива във Флорида, за да обсъди с американските си колеги мирен план за прекратяване на войната в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски обяви вчера, че Умеров ще ръководи делегацията. Това се случи, след като той уволни своя висш съветник Андрий Ермак, който беше ключов контакт със западните съюзници на Украйна, съобщи УНИАН.

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Освен Умеров, украинската делегация включва и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов и началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрий Хнатов.